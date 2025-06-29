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Война завершилась – что будет дальше в конфликте Ирана и Израиля?

29 июня 2025 17:01
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На неделе мы узнали, что война Израиля и Ирана завершилась. А вчера вечером Тегеран и вовсе объявил, что частично открыл воздушное пространство страны. Израиль официальных заявлений не делал, но обстрелы прекратил – причиной стали удары новыми типами ракет, которые успешно пробивали «Железный купол». 

Теперь Израилю, который заявлял своей целью ликвидацию ядерной программы Ирана, придется что-то делать и с программой ракетной. Вместе с тем без ответа остался ключевой вопрос – сохранилось ли у Ирана ядерное топливо и центрифуги для его обогащения. И пока у Израиля и США нет прямых доказательств, что иранская программа уничтожена, Тегеран может использовать этот козырь на переговорах.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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