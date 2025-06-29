Украина решила выйти из Оттавской конвенции по запрещённым во всём мире противопехотным минам

29 июня стало известно, что Украина решила выйти из Оттавской конвенции по противопехотным минам, использовать которые запрещено во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По словам некоторых украинских депутатов, это диктуется реальностью конфликта.

Таким образом Украина может стать уже шестой страной, которая решила денонсировать соглашение. До этого из него вышла Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. А на неделе и сейм Польши проголосовал за такое же решение. Теперь документ должен пройти через Сенат, а после попадет на стол президенту, и после этого вынесут окончательный вердикт.

Оттавский договор вступил в силу в 1999 году. Он запрещает производство, хранение и использование противопехотных мин. Согласно документу, все присоединившиеся страны должны уничтожить свои запасы и ликвидировать минные поля. Участниками договора являются 164 государства, 132 из которых подписали и ратифицировали его.

Выход из Оттавской конвенции в купе с другими действиями наших западных соседей, о чем мы неоднократно и много рассказывали, создает дополнительное напряжение на белорусской западной и северо-западной границах.