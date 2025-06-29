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В зоне СВО погиб известный актёр РФ из «Улиц разбитых фонарей»

29 июня 2025 16:48
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В зоне СВО погиб известный актёр РФ из «Улиц разбитых фонарей»-0

Актер Вадим Алферов погиб в зоне специальной военной операции. осенью 2024 года он подписал с российской армией контракт и был направлен в Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.

В декабре его объявили пропавшим без вести, а уже весной (в начале мая) 2025 года он был опознан и похоронен в Санкт-Петербурге.

Алферов родился в 1974 году, окончил Дальневосточный институт искусств и играл в театре в Санкт-Петербурге. Он снялся в популярных российских телесериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Гончие-3», «Русские амазонки». Последняя его роль состоялась в 2024 году.

Фото: pixabay

# Некролог

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