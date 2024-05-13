Как получают качественное молоко и мясо? Раскрыли секреты белорусских кормов
Качественные корма – залог эффективности. Поручение главы государства Александра Лукашенко – разработать в стране стратегию обеспечения концентрированными кормами белорусского животноводства. Об этом шла речь на большом совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси аграрии уже приступили к заготовке травяных кормов. Лидер по темпам косовицы – Брестская область, где под первый укос отвели 242 тысячи гектаров.
Когда день год кормит – репортаж Кристины Протосовицкой.
Девятиметровая косилка – за смену долой с полей 20 гектаров. Вслед за озимыми культурами на зеленый корм в хозяйстве «Хмелево» Жабинковского района принялись за люцерну. Погода зеленым угодьям в этом сезоне шепчет – рекордно ранний выход в поле. Качество кормов, сочность и насыщенность – в темпе уборки, – убежден механизатор с 20-летним стажем Михаил Золотарев. Главное – сохранить питательные свойства.
Сейчас, на данном этапе, день год кормит. Корма надо заготавливать. Время не терпит, все, дальше снимайте, как хотите, время нужно.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В моей журналистской карьере, кажется, это первый раз, когда собеседник ушел работать!
Площади люцерны в хозяйстве в 2024 году увеличили на 100 гектаров по сравнению с прошлым. Планируют заготовить 60-70 центнеров с гектара. Сперва скашивают, оставляют провялиться и можно закладывать в сенажно-силосные траншеи. В этом году в Брестской области планируют построить 211 новых сооружений вместимость на полмиллиона тонн.
Подробности в сюжете.