Как получают качественное молоко и мясо? Раскрыли секреты белорусских кормов

Когда день год кормит – репортаж Кристины Протосовицкой.

Качественные корма – залог эффективности. Поручение главы государства Александра Лукашенко – разработать в стране стратегию обеспечения концентрированными кормами белорусского животноводства. Об этом шла речь на большом совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси аграрии уже приступили к заготовке травяных кормов. Лидер по темпам косовицы – Брестская область, где под первый укос отвели 242 тысячи гектаров.

Девятиметровая косилка – за смену долой с полей 20 гектаров. Вслед за озимыми культурами на зеленый корм в хозяйстве «Хмелево» Жабинковского района принялись за люцерну. Погода зеленым угодьям в этом сезоне шепчет – рекордно ранний выход в поле. Качество кормов, сочность и насыщенность – в темпе уборки, – убежден механизатор с 20-летним стажем Михаил Золотарев. Главное – сохранить питательные свойства.

Сейчас, на данном этапе, день год кормит. Корма надо заготавливать. Время не терпит, все, дальше снимайте, как хотите, время нужно.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В моей журналистской карьере, кажется, это первый раз, когда собеседник ушел работать!