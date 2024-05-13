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Воскресенский: все проводимые учения и меры реагирования носят оборонительный характер

13 мая 2024 16:32
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Беларусь готова и способна защитить свою территорию, народ и независимость. Мы мирное государство, но не заблуждаемся по поводу настроения западных стран. Ответ на любую агрессию будет соразмерным. По распоряжению Президента, Главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Лукашенко в стране проходит проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воскресенский: все проводимые учения и меры реагирования носят оборонительный характер-1

Тем не менее градус эскалации растет. Вблизи границ Союзного государства идут крупнейшие учения НАТО, в них задействовано более 90 тысяч человек. Большую часть формирований Североатлантический альянс планирует оставить в восточных странах блока на постоянной основе. Кроме того, Запад отвергает попытки диалога и дипломатического урегулирования проблем.

Воскресенский: все проводимые учения и меры реагирования носят оборонительный характер-4

Юрий Воскресенский, политолог:
В качестве первого этапа мер реагирования на эту милитаризацию мы привели в повышенную боеготовность ряд подразделений. Например, зенитные, мотострелковые, танковые батальоны вывели из мест дислокации. Одновременно наше высшее политическое военное руководство постоянно обращается к западным коллегам с целью снижения градуса эскалации. Тем не менее, чтобы Беларусь не оказалась, как когда-то в 1941-м, в той ситуации неприятной, когда нас забалтывали, говорили, что не будет нападения, что это провокации, Президентом принято решение о переходе ко второй стадии реагирования. При этом все учения и меры реагирования носят оборонительный характер. В их результате не отрабатывается никаких агрессивных действий с нашей стороны. Их и не может быть.

Воскресенский: все проводимые учения и меры реагирования носят оборонительный характер-7

Отметим, механизм применения ядерного оружия не прописан в новой Военной доктрине нашей страны. Как подчеркнул Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, это вопрос лидеров Союзного государства. Президенты неоднократно выражали надежду, что использовать это смертоносное вооружение не придется.

Гайдукевич: красных линий в вопросах обороны страны у нас нет и не может быть. Подробнее.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юрий Воскресенский

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