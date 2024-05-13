Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Минск

Накануне Радуницы в Минск привезли из России чудотворную икону Божией Матери «Умиление» (Локотская). Она уникальна и является единственным в мире двусторонним мироточивым образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его разместили в храме в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского, Крымского. Икона мироточит вот уже 26 лет. Она исцеляла людей от серьезных заболеваний. Кроме того, она помогает бесплодным женщинам. Сейчас люди приходят, чтобы увидеть реликвию и попросить о здоровье своих близких.

В моей семье есть два очень больных человека, которым совершенно ничего не помогает, ни лекарства. Один человек уже старый, это мама моя, а сестра вообще очень тяжело больна. Конечно, когда ничего уже не помогает, ни врачи, ни молитвы, то такой человек, как я, надеется на чудо. Я иду молиться за своих близких.

Протоиерей Виктор Резанович, настоятель прихода храма святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского, Крымского:

Молимся мы тому, кто изображен. И в этом случае мы молимся царице небесной, Божией Матери. И верим, что царица небесная, если мы будем по-настоящему от души, чистого сердца просить у нее, она не оставит ни одного человека. Каждому поможет. Господь поможет через Божию Матерь, милость свою, и человек исцелится от всяких недугов как душевных, так и телесных.