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Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Минск

13 мая 2024 14:05
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Накануне Радуницы в Минск привезли из России чудотворную икону Божией Матери «Умиление» (Локотская). Она уникальна и является единственным в мире двусторонним мироточивым образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Минск-1

Его разместили в храме в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского, Крымского. Икона мироточит вот уже 26 лет. Она исцеляла людей от серьезных заболеваний. Кроме того, она помогает бесплодным женщинам. Сейчас люди приходят, чтобы увидеть реликвию и попросить о здоровье своих близких.

Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Минск-4

В моей семье есть два очень больных человека, которым совершенно ничего не помогает, ни лекарства. Один человек уже старый, это мама моя, а сестра вообще очень тяжело больна. Конечно, когда ничего уже не помогает, ни врачи, ни молитвы, то такой человек, как я, надеется на чудо. Я иду молиться за своих близких.

Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Минск-7

Протоиерей Виктор Резанович, настоятель прихода храма святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского, Крымского:
Молимся мы тому, кто изображен. И в этом случае мы молимся царице небесной, Божией Матери. И верим, что царица небесная, если мы будем по-настоящему от души, чистого сердца просить у нее, она не оставит ни одного человека. Каждому поможет. Господь поможет через Божию Матерь, милость свою, и человек исцелится от всяких недугов как душевных, так и телесных.

Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Минск-10

Чудотворный образ уже пятый раз в Беларуси. Только во время пеших крестных ходов икона прошла дорогами России, Украины и Молдовы – около 15 тысяч километров. В минском храме святыня будет находиться до 28 мая. Каждый день в 18:00 будет совершаться акафист и молебен перед чудотворной иконой.

# Православные в Беларуси # общество

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