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Гайдукевич: красных линий в вопросах обороны страны у нас нет и не может быть

13 мая 2024 16:32
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Беларусь готова и способна защитить свою территорию, народ и независимость. Мы мирное государство, но не заблуждаемся по поводу настроения западных стран. Ответ на любую агрессию будет соразмерным. По распоряжению Президента, Главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Лукашенко в стране проходит проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гайдукевич: красных линий в вопросах обороны страны у нас нет и не может быть-1

На учениях отрабатывают навыки подразделений по подаче спецбоеприпасов в воинские части, их загрузке на пусковые установки и подвески на штурмовики Су-25. Задействованы в том числе оперативно-тактические комплексы «Полонез» и ракетный дивизион «Искандер». В целях повышения готовности ядерных сил учения проводятся генеральными штабами Вооруженных Сил Беларуси и России. Как подчеркнул глава нашего государства, необходимо синхронизировать действия.

Гайдукевич: красных линий в вопросах обороны страны у нас нет и не может быть-4

Также Президент отметил, что наши военные участвуют в подобных плановых тренировках уже в третий раз. Отработка маневров проходит на фоне резонансных заявлений западных лидеров о готовности направить свои вооруженные контингенты в Украину и наращивания военного присутствия НАТО в регионе. Все это вынуждает Беларусь совершенствовать уровень боевой готовности.

Гайдукевич: красных линий в вопросах обороны страны у нас нет и не может быть-7

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня Запад всячески пытается втянуть Беларусь в театр военных действий, мы это видим. Они втянули в это Украину. Украинский народ этого не хотел. Они хотят втянуть Польшу, Прибалтику. Мы видим это и понимаем риски. Мы не хотим воевать и угрожать. Но мы говорим: если вы сунетесь сюда, то мы нанесем удары, которые посчитаем нужными. И красных линий в вопросах обороны страны, об этом тоже сказал глава государства, у нас нет и не может быть. Белорусы должны знать, все, что мы сейчас делаем – учения, Военная доктрина, ядерное оружие, усиление армии направлено на то, чтобы не было войны. Мы не хотим войны! Мы понимаем, чтобы не было войны, нужно быть очень сильными. Чтобы потенциальный враг знал, что к нам лучше не лезть.

Воскресенский: все проводимые учения и меры реагирования носят оборонительный характер.

# Национальная безопасность # общество # Олег Гайдукевич

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