Гайдукевич: красных линий в вопросах обороны страны у нас нет и не может быть

Беларусь готова и способна защитить свою территорию, народ и независимость. Мы мирное государство, но не заблуждаемся по поводу настроения западных стран. Ответ на любую агрессию будет соразмерным. По распоряжению Президента, Главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Лукашенко в стране проходит проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На учениях отрабатывают навыки подразделений по подаче спецбоеприпасов в воинские части, их загрузке на пусковые установки и подвески на штурмовики Су-25. Задействованы в том числе оперативно-тактические комплексы «Полонез» и ракетный дивизион «Искандер». В целях повышения готовности ядерных сил учения проводятся генеральными штабами Вооруженных Сил Беларуси и России. Как подчеркнул глава нашего государства, необходимо синхронизировать действия.
Также Президент отметил, что наши военные участвуют в подобных плановых тренировках уже в третий раз. Отработка маневров проходит на фоне резонансных заявлений западных лидеров о готовности направить свои вооруженные контингенты в Украину и наращивания военного присутствия НАТО в регионе. Все это вынуждает Беларусь совершенствовать уровень боевой готовности.
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня Запад всячески пытается втянуть Беларусь в театр военных действий, мы это видим. Они втянули в это Украину. Украинский народ этого не хотел. Они хотят втянуть Польшу, Прибалтику. Мы видим это и понимаем риски. Мы не хотим воевать и угрожать. Но мы говорим: если вы сунетесь сюда, то мы нанесем удары, которые посчитаем нужными. И красных линий в вопросах обороны страны, об этом тоже сказал глава государства, у нас нет и не может быть. Белорусы должны знать, все, что мы сейчас делаем – учения, Военная доктрина, ядерное оружие, усиление армии – направлено на то, чтобы не было войны. Мы не хотим войны! Мы понимаем, чтобы не было войны, нужно быть очень сильными. Чтобы потенциальный враг знал, что к нам лучше не лезть.
Воскресенский: все проводимые учения и меры реагирования носят оборонительный характер.