Гайдукевич: красных линий в вопросах обороны страны у нас нет и не может быть

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня Запад всячески пытается втянуть Беларусь в театр военных действий, мы это видим. Они втянули в это Украину. Украинский народ этого не хотел. Они хотят втянуть Польшу, Прибалтику. Мы видим это и понимаем риски. Мы не хотим воевать и угрожать. Но мы говорим: если вы сунетесь сюда, то мы нанесем удары, которые посчитаем нужными. И красных линий в вопросах обороны страны, об этом тоже сказал глава государства, у нас нет и не может быть. Белорусы должны знать, все, что мы сейчас делаем – учения, Военная доктрина, ядерное оружие, усиление армии – направлено на то, чтобы не было войны. Мы не хотим войны! Мы понимаем, чтобы не было войны, нужно быть очень сильными. Чтобы потенциальный враг знал, что к нам лучше не лезть.

Воскресенский: все проводимые учения и меры реагирования носят оборонительный характер.