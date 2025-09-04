Белорусские спасатели принимают участие в заседании Координационного совета по ЧС в Кыргызстане

О существующих рисках и методах защиты населения от чрезвычайных ситуаций говорят участники ОДКБ. Заседание Координационного совета по ЧС, участие в котором принимают и белорусские спасатели, проходит в Кыргызстане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы государства все чаще подвергаются воздействию опасных стихийных явлений, не свойственных для региона. Кроме того, в современных условиях высоки риски происшествий техногенного характера и спасательные ведомства государств – участников организации должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и объектов экономики, отметил Вадим Синявский. В этой связи необходимо постоянно развивать и совершенствовать систему межгосударственного сотрудничества.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Основное внимание мы уделяем практическим мероприятиям по подготовке всех спасателей – участников ОДКБ, обмену опытом в деле проведения тех или иных спасательных мероприятий, а также гуманитарного реагирования на различные чрезвычайные ситуации. Со своей стороны готовы и проводим комплекс мероприятий по обучению специалистов наших стран в области предупреждения территорий от чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий и других образовательных программ, которые имеют достаточно развитый опыт в Беларуси.

В заседании Координационного совета принимают участие главы спасательных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и руководство Секретариата ОДКБ. Делегаты подведут итоги деятельности за минувший год, а также рассмотрят вопросы сотрудничества с международными организациями при оказании помощи пострадавшим в ЧС, проведения учений «Скала-2026», развертывания в регионах коллективной безопасности сети центров гуманитарного реагирования.