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Как поднимали флаг СТВ на Эльбрус? Пообщались с редактором, которая покорила вершину

05 июля 2024 12:51
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Лучше гор могут быть только горы с родным флагом. Не так давно в горные выси поднялись и наши коллеги. О покорении гор поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Ольга Масловская, редактор дирекции информационного вещания на телеканале «РТР-Беларусь», и Александр Годлевский, председатель общественного объединения «Белорусская федерация альпинизма».

Какие флаги подняли на вершину Эльбруса?

Как поднимали флаг СТВ на Эльбрус? Пообщались с редактором, которая покорила вершину-1

Ольга Масловская, редактор дирекции информационного вещания телеканала «РТР-Беларусь»:
Флаг Республики Беларусь, флаг Витебской области, поскольку это моя родина, и флаг телекомпании СТВ.

Юрий Царев, ведущий:
Ради водружения этих флагов и было совершено восхождение? Или все-таки была какая-то собственная планка, цель, которую нужно достигнуть?

Как поднимали флаг СТВ на Эльбрус? Пообщались с редактором, которая покорила вершину-4

Ольга Масловская:
Идея восхождения на Эльбрус у меня появилась два года назад, когда я узнала, что мой знакомый водит группы на Эльбрус. Он альпинист. Он сказал: если ты способна пробежать 10 километров за час, то ты физически готова к Эльбрусу. Я не могла этого сделать, поэтому два года ушло на подготовку. Но оставалась еще одна задача – это высокогорная болезнь. Я не знала, как отреагирует мой организм на всю эту историю. На месте столкнулась с этой бедой.

Горная болезнь – штука очень коварная. Разряженный кислород, и ты вроде бы дышишь, но организму катастрофически не хватает молекул кислорода. Элементарные действия вызывают жуткую одышку и тахикардию. На высоте болела голова, появлялись белые мухи перед глазами, но в принципе все неплохо. Когда был штурм вершины и мы достигли высоты 5 300, тогда я во всей красе прочувствовала состояние горной болезни. Сильная головная боль, рвота, невозможность идти дальше. Небольшие шаги, очень медленный темп. Мне дважды предлагали сойти с маршрута. Все дошли до штурма, включая меня, несмотря на то, что всем было плохо. Но мне казалось, мне хуже всех.

Подробнее смотрите в видео.

# общество # Ольга Масловская # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Ольга Бурлакова # Александр Годлевский

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