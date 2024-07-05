В топе – сервисный отряд. Рассказываем, как проходит трудовой семестр у белорусских студентов

В Беларуси в самом разгаре третий трудовой семестр. На работу летом приняли более 500 человек из студотрядов. Ребята выбирали интересующую специализацию. В их числе – строительный, педагогический, сервисный и производственный отряды. Для многих этот сезон не первый. Опыт работы уже был, а значит адаптация не проблема.

Анжела Горбатовская, работница педагогического студотряда:

Это не первый мой рабочий опыт. Я уже ездила в Седельники и работала в сервисном отряде. Мы помогали на кухне и работали официантами. Ну а сейчас, так как я состою в педагогическом отряде, я попробую себя в роли вожатого в «Зубренке». Хочу получить новый опыт и узнать новых людей.