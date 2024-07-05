В Горках стартовал финал республиканского проекта «Властелин села»

Белорусское караоке, уникальные коллекции томатов авторской селекции, столовые приборы из лесных трофеев и многое другое. Белорусские семьи борются за звание лучшей. Финал республиканского проекта «Властелин села» стартовал в Горках на базе академгородка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямо сейчас хлебосольные хозяева приглашают жюри в гости на свои подворья, где рассказывают, как и чем живут. Многодетная семья Тарелко из Кличевского района привезла необычный музыкальный колодец.

Инна Тарелко, участница республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»:

У нас есть свои фишечки, свои козырьки. Мы будем очень развлекать жюри. У нас будет белорусское караоке. Я думаю, вряд ли у кого-то еще такое будет сегодня. Плюс мы подготовили сегодня очень хороший стол с нашими традиционными национальными блюдами белорусскими. Будем угощать гостей.

Сергей Тарелко, участник республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»:

Я уже считаю себя победителем, потому что у меня есть такая огромная семья.