В Горках стартовал финал республиканского проекта «Властелин села»
Белорусское караоке, уникальные коллекции томатов авторской селекции, столовые приборы из лесных трофеев и многое другое. Белорусские семьи борются за звание лучшей. Финал республиканского проекта «Властелин села» стартовал в Горках на базе академгородка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прямо сейчас хлебосольные хозяева приглашают жюри в гости на свои подворья, где рассказывают, как и чем живут. Многодетная семья Тарелко из Кличевского района привезла необычный музыкальный колодец.
Инна Тарелко, участница республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»:
У нас есть свои фишечки, свои козырьки. Мы будем очень развлекать жюри. У нас будет белорусское караоке. Я думаю, вряд ли у кого-то еще такое будет сегодня. Плюс мы подготовили сегодня очень хороший стол с нашими традиционными национальными блюдами белорусскими. Будем угощать гостей.
Сергей Тарелко, участник республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»:
Я уже считаю себя победителем, потому что у меня есть такая огромная семья.
Олег Бойко, второй секретарь Могилевской областной организации БРСМ:
Мы настраиваем наши семьи на такой лад добрососедский, чтобы они дружили, познакомились, приобщили к чему-то уникальному в каждой семье. Есть семьи из числа пчаляров, есть семья селекционеров – разводят разные виды томатов. И это говорит о том, что на селе жить никогда не будет скучно.
В течение всего дня семьям предстоит пройти целый ряд конкурсных испытаний: «Хлеб – всему голова!», Добро пожаловать к нам», «Драники на колоде», «Косцы», «Купальский венок». Несколько лет назад конкурс стал частью народного фестиваля «Александрия собирает друзей». Поэтому и награждение победителей состоится 6 июля, во время республиканского праздника «Купалье».