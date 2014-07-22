Как подготовиться к фотосессии и где ее провести, рассказала минский фотограф Маша Стержанова

Шумный проспект или оригинальная парковка. Какие места выбрать для яркой фотосессии?

Промышленный квартал улицы Октябрьской - как путешествие по старому Минску. Католическая застройка 19 века - готовый интерьер. К вспышкам софитов ей не привыкать. Эта улица давно стала фаворитом для режиссеров и фотографов.

Идеальный вариант в духе ретро и отличный вариант для Love-story.

Маша Стержанова, фотограф:

Свадебные фотосъемки очень часто проводятся. С ретро-автомобилями. Можно подобрать интересную одежду в стиле фильма «Стиляги», который здесь тоже снимали. Главный совет паре, которая собирается сниматься в стиле Love-story - это одеться в одном стиле, чтобы вы выгодно сочетались. Из антуража можно использовать цветы, стаканчики кофе, воздушные шары, мягкие игрушки. Конкретно для этой стены подходит одежда в стиле ретро: ретро-шляпы, чемоданы…

ТОП лучших мест для фотосессий

Лето - насыщенный сезон свадеб. Главный маршрут молодых пар безусловно проходит через Лошицкий парк. Богатый зеленый ландшафт - эффектная площадка.

Прокатиться «с ветерком» можно на Минском море. Кадры под парусами - еще долго будут согревать душу.

Старинный город - прекрасные декорации для фотосессии. Прогуляйтесь по живописным улицам Революционной, Интернациональной и загляните в Верхний город к Ратуше.

Для поклонников современной архитектуры подойдет Минск-арена. Зеркальные кадры будут неповторимы.

Красные расчерченные дорожки, пустые трибуны, сетки… Спортивные площадки и стадионы смотрятся довольно необычно и привлекательно для съемок в стиле фэшн. И чем старше площадка - тем она лучше.

Открытые крыши и креативные граффити также неплохой фон для фотосессии.

Маша Стержанова:

Несколько советов тем, кто собирается на фотосессию. Перед фотосессией обязательно хорошенько выспаться и не пить много воды. Чтобы на лице не было никаких отеков. Посмотреть в интернете либо в журнале несколько фотографий профессиональной фотосессии. Для съемки нескольких образов рекомендую брать с собой несколько комплектов одежды. Примерно от трех до пяти, чтобы фотографу либо стилисту было, из чего выбрать. Лучше выбирать однотонную одежду. Она будет более выигрышно смотреться в кадре, нежели какие-то пестрые либо большие узоры.

Закружиться в ритме карусели - все, что нужно для летней фотосессии. Яркие аттракционы, сладкая вата, воздушные шары. Это место - настоящий дом детства, который подарит множество впечатлений и радужных эмоций.

Детская фотосъемка, Love-story или семейные портреты… Эти кадры будут невероятно живыми и интересными.

Маша Стержанова:

Если идти на фотосъемку с хорошим настроением и уверенностью в том, что у вас все получится, то успех гарантирован. Нужно просто быть открытым для фотографа. Побольше общаться. Важно общение модели и фотографа. Потому что техническая сторона зависит от фотографа, а эмоциональная и то, как вы будете выглядеть на фотографии зависит только от вас. Не всем людям идет широко улыбаться, поэтому улыбку нужно тренировать перед зеркалом.

И хоть город уже сам по себе наряден и готовый к вспышкам софитов во всеоружие, есть место, прекрасное независимо от сезона - Ботанический сад. Романтика и природа здесь сливаются в одной мелодии. Эти кадры в райском саду мало кого оставляют равнодушным. Правило фотосессии - быть естественным и открытым.

Маша Стержанова:

Я рекомендую фотографироваться в поле. Очень красивые получаются снимки как Love-story, так и свадебные…

Спешите запечатлить себя в интерьерах города! Главное: не забывайте взять с собой хорошее настроение, и тогда искреннее фото еще долго будет радовать вас!