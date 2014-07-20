Будни генерала: как живет и трудится Сергей Новиков, получивший погоны генерал-майора из рук Президента?

Новости Беларуси. Военная школа Беларуси позволяет готовить весь спектр специалистов в интересах обороны государства. Но что именно или кто стоит за новенькими генеральскими погонами? Два десятка лет военной службы или крепкий домашний тыл, выяснила корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Совсем недавно на этой двери была табличка «Полковник Новиков», уже генерал-майор. Давайте посмотрим, как работается Сергею Игнатовичу в новом звании… Разрешите войти, товарищ Генерал?

К такому обращению он и сам еще толком не привык. Сергей Игнатович делится впечатлениями о торжественном приеме у Президента: получать генеральские погоны из рук главы государства – очень волнительно.

Сергей Новиков, генерал-майор, начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь:

Сейчас нужно оставаться человеком, выполнять честно, достойно и добросовестно свои боевые задачи. То, что Президент Республики Беларусь вручил генеральские погоны, это честь не только для меня, для всех войск, для каждого солдата транспортных войск.

Каким был тогда еще лейтенант Новиков, рассказывает его главный наставник. Ветеран железнодорожных войск, генерал-майор в отставке Анатолий Степук потенциал в молодом солдате разглядел сразу.

Анатолий Степук, генерал-майор запаса:

Были солдаты разные – 50 национальностей в 1 роте. Отдельные ребята сачковали. Он приходил и говорил: вот так надо устанавливать зажигание, вот так надо отрегулировать клапан, сесть заруль, показать в управлении. Сразу было видно, что человек с душой относится к службе.

В вооруженных силах Сергей Игнатович более 20 лет. За годы службы сменил 15 должностей. Что называется, прошел по всем ступеням карьерной лестницы: от рядового до генерала. Сейчас Сергей Игнатович командует всеми транспортными войсками страны. В кабинете долго не задерживается. Больше в разъездах.

Сергей Новиков:

Есть призывники, которые желают служить, но по своим физическим характеристикам не могут быть призваны. И того они, а в первую очередь родители, обращаются ко мне и просят: возьмите служить в транспортные войска, потому что в транспортных войсках солдат получит ту специальность, которая пригодится на гражданке. Мне приятно, когда родители говорят: спасибо за подготовку, мой сын пришел настоящим мужиком.

Служба службой, а время для спорта в плотном графике генерала найдется всегда. Следил и за чемпионатом мира по футболу. А самому погонять мяч с молодыми бойцами только в удовольствие.

А вот откуда железная воля и выдержка. Как оказалось, нет равных генералу и в гиревом спорте.

Сергей Новиков:

Гиревой спорт я еще освоил в детстве. Будучи курсантом, защитил кандидата в мастера спорта.

Эпизод из фильма «Москва слезам не верит»:

- И чего у генералов жены всегда такие? Вот из меня получилась генеральша очень даже ничего.

- Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить, да помотаться с ним по разным гарнизонам, по тайге всякой, по пустыне…

Вышла замуж за красивого лейтенанта, действительно «помоталась» по гарнизонам и все же вырастила генерала. Татьяна подсчитала: за время службы мужа пришлось переезжать 12 раз.

По случаю нового звания и маленький кулинарный шедевр.

Генерал на кухне, смеется Татьяна, все же она.

Татьяна Новикова:

(Мясо по-генеральски готовите?) В основном рыбу по-генеральски, можно так сказать!

А так, рассказывает Татьяна, генерал не привередлив. Любит все традиционные блюда.

Татьяна Новикова:

(Генерал должен выглядеть с иголочки. Все должно быть выглажено. Гардеробом занимаетесь вы или он не доверяет?) Честно? Верхом занимаюсь я, а брюками он. В молодости, как только поженились, был печальный случай. Нагладила ему, молодая еще была, стрелок - по 3 на каждой. И вот уже 22 года он брюки гладит сам.

Под стать мужу и жена. У Татьяны свое призвание – всю жизнь посвятила педагогике.

Татьяна Новикова:

Женщина не должна сидеть дома и заниматься только бытом. На равнее с таким мужем, жена должна быть соответствующей.

Может на работе он суровый и строгий, дома - любимый папа.

Александр Новиков:

Он свой, он домашний. Всех любит, добрый - это папа.

Их семейная традиция – просто собираться вместе за одним столом. Ведь у каждого генерала должен быть настоящий домашний тыл.