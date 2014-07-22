Погода в Беларуси 22-27 июля: до 30 тепла, на 2-4 градуса выше нормы

Новости Беларуси. Белорусов на этой неделе ждет теплая и вполне комфортная погода. Благодаря Скандинавскому антициклону, под влиянием которого будет находиться Беларусь, среднесуточная температура на 2-4 градуса превысит климатическую норму. В разгар дня воздух прогреется до плюс 23-28, а во второй половине нынешней недели столбик термометра поднимется до 30 тепла.

Что касается осадков, то в основном по стране ожидаются лишь кратковременные дожди, местами с грозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.