Прямой эфир

Погода в Беларуси 22-27 июля: до 30 тепла, на 2-4 градуса выше нормы

22 июля 2014 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусов на этой неделе ждет теплая и вполне комфортная погода. Благодаря Скандинавскому антициклону, под влиянием которого будет находиться Беларусь, среднесуточная температура на 2-4 градуса превысит климатическую норму. В разгар дня воздух прогреется до плюс 23-28, а во второй половине нынешней недели столбик термометра поднимется до 30 тепла.

Что касается осадков, то в основном по стране ожидаются лишь кратковременные дожди, местами с грозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Хит YouTube: собака отобрала игрушку у девочки, после чего попросила прощения
20 июля 2014 19:32

Хит YouTube: собака отобрала игрушку у девочки, после чего попросила прощения

Будни генерала: как живет и трудится Сергей Новиков, получивший погоны генерал-майора из рук Президента?
20 июля 2014 19:09

Будни генерала: как живет и трудится Сергей Новиков, получивший погоны генерал-майора из рук Президента?

Амнистия в Беларуси: с какими планами возвращаются на волю бывшие заключенные и как их встречают дома?
20 июля 2014 19:03

Амнистия в Беларуси: с какими планами возвращаются на волю бывшие заключенные и как их встречают дома?