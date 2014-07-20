Прямой эфир

Хит YouTube: собака отобрала игрушку у девочки, после чего попросила прощения

20 июля 2014 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Собака по кличке Чарли в прямом смысле этого слова стала звездой Интернета.

Хозяева Чарли опубликовали видео в апреле этого года. Но его актуальность ничуть не утрачена и сегодня. Собака отнимает у маленькой девочки игрушку и, похоже, она счастлива. Но не тут то было: ребенок начинает плакать. Чарли, как может, пытаемся утешить малютку: и вместо одной игрушки, приносит несколько!

Видео посмотрели почти два миллиона раз. Убедитесь сами – смотрите видео!

«Наш ребенок и собака – лучшие друзья! Чарли – потрясающая нянька для дочери!» – признаются родители девочки и хозяева собаки.  

Чарли вот уже три месяца удерживает внимание журналистов. О нем снимают сюжеты, пишут статьи. Впрочем, сам Чарли не против общения и со своими поклонниками. Хозяева создали ему персональную страничку в Facebook, где регулярно публикуют фотографии собаки и маленькой дочери.

 

# общество # Дети и животные

Другие новости рубрики

Все новости
Будни генерала: как живет и трудится Сергей Новиков, получивший погоны генерал-майора из рук Президента?
20 июля 2014 19:09

Будни генерала: как живет и трудится Сергей Новиков, получивший погоны генерал-майора из рук Президента?

Амнистия в Беларуси: с какими планами возвращаются на волю бывшие заключенные и как их встречают дома?
20 июля 2014 19:03

Амнистия в Беларуси: с какими планами возвращаются на волю бывшие заключенные и как их встречают дома?

Опасности лета: как не утонуть в водоеме, выжить, если заблудились в лесу, и не умереть от жары?
20 июля 2014 19:02

Опасности лета: как не утонуть в водоеме, выжить, если заблудились в лесу, и не умереть от жары?