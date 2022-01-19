Готовы в любую минуту прийти на помощь. Как прошла церемония присяги у молодых спасателей в Витебской области?

Новости Беларуси. В Витебской области сегодня, 19 января, ряды спасателей пополнило молодое поколение. Около полусотни ребят торжественно приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже завтра они заступят на свое первое дежурство: это диспетчеры, водители, пожарные. Молодые люди признались, что понимают всю ответственность, которую они берут на себя.

Ведь именно от слаженности и оперативности их работы будет зависеть судьба человека, набравшего спасительный номер МЧС.

Ирина Ванюк, радиотелефонист Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Так же важно, как и спасатели. Надо принять вовремя сообщение о чрезвычайной ситуации и отправить подразделение своевременно на пожар, чтобы все было вовремя.

Павел Никонов, пожарный Городокского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Мне нравится то, что я могу принести пользу, поэтому я стараюсь выполнять свои обязанности на все 100 % и не думать о страхе. В любой момент мы готовы, наши коллеги и вообще органы подразделений по чрезвычайным ситуациям в любую минуту прийти на помощь людям.

Андрей Гавриленко, первый заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:

Для работников, которые сегодня принимали присягу, это определенная степень ответственности. Сегодня, в день принятия, они взяли на себя ответственность за нашу Родину, за безопасность граждан, за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций.