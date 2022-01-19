Готовы среагировать на любую ЧС. Чем занимаются спасатели на службе? Посмотрите это видео

Новости Беларуси. За годы в Беларуси создана полноценная служба спасения. Представители одной из самых опасных профессий всегда готовы оперативно среагировать на любую чрезвычайную ситуацию, причем не только на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспомним один из последних примеров – тушение пожаров в Турции. Также белорусы помогали в трудных ситуациях Греции, России, Латвии, Грузии. Подставили плечо пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

Сегодня в Министерстве действуют и развиваются более 10 специальных служб: водолазная, химической и радиационной защиты.