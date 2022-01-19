Готовы среагировать на любую ЧС. Чем занимаются спасатели на службе? Посмотрите это видео

Новости Беларуси. За годы в Беларуси создана полноценная служба спасения. Представители одной из самых опасных профессий всегда готовы оперативно среагировать на любую чрезвычайную ситуацию, причем не только на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вспомним один из последних примеров – тушение пожаров в Турции. Также белорусы помогали в трудных ситуациях Греции, России, Латвии, Грузии. Подставили плечо пострадавшим от наводнения жителям Сербии.
Сегодня в Министерстве действуют и развиваются более 10 специальных служб: водолазная, химической и радиационной защиты.
Прийти на помощь в любую минуту – профессиональный долг сотрудника МЧС. Только в 2021 году спасли более 6 000 человек. Ежедневно сотрудники ведомства выезжают на сотни боевых вызовов.
Они работают в воздухе, на земле и под землей. Как? Один день своей службы в видеоролике представили спасатели Брестской области.