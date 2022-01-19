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Готовы среагировать на любую ЧС. Чем занимаются спасатели на службе? Посмотрите это видео

19 января 2022 13:39
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Новости Беларуси. За годы в Беларуси создана полноценная служба спасения. Представители одной из самых опасных профессий всегда готовы оперативно среагировать на любую чрезвычайную ситуацию, причем не только на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Готовы среагировать на любую ЧС. Чем занимаются спасатели на службе? Посмотрите это видео-1

Вспомним один из последних примеров – тушение пожаров в Турции. Также белорусы помогали в трудных ситуациях Греции, России, Латвии, Грузии. Подставили плечо пострадавшим от наводнения жителям Сербии.  

Сегодня в Министерстве действуют и развиваются более 10 специальных служб: водолазная, химической и радиационной защиты.

Готовы среагировать на любую ЧС. Чем занимаются спасатели на службе? Посмотрите это видео-4

Прийти на помощь в любую минуту – профессиональный долг сотрудника МЧС. Только в 2021 году спасли более 6 000 человек. Ежедневно сотрудники ведомства выезжают на сотни боевых вызовов.  

Готовы среагировать на любую ЧС. Чем занимаются спасатели на службе? Посмотрите это видео-7

Они работают в воздухе, на земле и под землей. Как? Один день своей службы в видеоролике представили спасатели Брестской области.  

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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