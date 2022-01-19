Как студенту поработать на лучших предприятиях Беларуси? БРСМ организовал обучающий интенсив для руководителей

Новости Беларуси. БРСМ планирует запустить новые трудовые проекты на МАЗе и МТЗ. Об этом представители организации заявили на обучающем семинаре для потенциальных нанимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты Министерства труда и соцзащиты рассказали о всех правовых аспектах работы со студотрядами – от порядка приема на работу до налоговых послаблений.

Лекции проходили на базе Минского завода холодильников, который уже несколько лет успешно сотрудничает с молодежной организацией и признан лучшим работодателем для студотрядов в 2021 году. Предприятие приняло 235 ребят со всей страны.

Александр Мошко, заместитель генерального директора Минского завода холодильников:

У нас есть сезонный спрос на продукцию, имеется необходимость наращивать производственные планы. Это происходит в летний период. У студентов – каникулы, у нас – потребность, поэтому мы определяем виды работ, делаем подготовку к летнему сезону, организационные мероприятия проводим, обучение своего персонала, как управленческого, так и тех, кто будет заниматься обучением именно студентов. В 2021 году в составе студотрядов БРСМ трудоустроили 34 тысячи человек. Однако главное не количество, а качество. Уже сейчас союз молодежи подписывает соглашения и бронирует трудовые квоты на промышленных гигантах страны.

Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Мы уже на финальной стадии в рамках реализации двух новых трудовых проектов. Хотим сегодня подписать соглашения с Минским автомобильным заводом и Минским тракторным заводом, что в следующем году сотни ребят в летний период будут трудиться на этих объектах. Также мы сегодня запланировали совместно с представителями государственных министерств и ведомств обсудить вопрос получения дополнительной рабочей специальности молодыми ребятами в ходе обучения. Такой запрос со стороны молодежи также сегодня есть, и мы его сегодня будем обсуждать. Кроме того, сейчас определяют объект, который станет «Молодежной стройкой – 2022».