Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры на окне, а всё гораздо серьёзнее

Вот и весна. Если в природе всё как бы понятно – циклоны, влияние глобального потепления и так далее, то жизнь наша – всегда загадка. Давайте не будем ломать голову над перспективами бытия, а посмотрим на Луну. Что там она нам светит лицом Джоконды? Мы собрали лунный календарь на март. Верить или нет, дело каждого. Но почитать любопытно.

1 марта, пятница

Итак, что нам приготовил первый день весны. То, что он выпал на пятницу, уже плюс. Согласитесь: в любую пору пятница лучше, чем понедельник. Ну и радость, что весна началась. Всем хорошо! А коли так, астрологи советуют не забивать голову заботами, расслабиться. Не надо браться за важные дела, вступать в серьезные разговоры ни на работе, ни дома. Если кто начинает о делах, останавливайте, советуйте распахнуть окно и послушать птичек. Тем более, завтра выходной.

2 марта, суббота

Всем нам, нормальным людям, знакомо желание с понедельника начать новую жизнь. Но на сей раз Луна внесла поправку: стартовать жить по-новому можно уже сегодня. Попытки похудеть, бросить пить или курить, как и бег трусцой, могут дать результат. Если раньше Вы чего-то хотели, но у Вас не получалось, попробуйте сейчас. Должно получиться. Сомневались в чем-то? И сомнения отбросьте! Это же весна, елки-палки!..

3 марта, воскресенье

Здесь всё понятно. Конституция гарантирует нам право на пару дней отдыха в неделю. Так надо этим пользоваться, ребята! Есть друзья, семья. Давайте сходим в гости, в кино, погуляем с детьми по весеннему парку. Мужики, если жена мечтает обновить на весну гардеробчик (ей же опять нечего надеть!), сделайте ей праздник, прошвырнитесь по магазинам! Удачный шопинг всем поднимет настроение. И тогда любая женщина не будет против отпустить Вас вечерком на пиво.

4 марта, понедельник

Тактика поведения в этот день такая. Идете на работу и начинаете дела, за которые долгое время не решались браться. Успех гарантирован. Если вопрос касается финансовых вложений, смело принимайте решение, не прогадаете. Только есть важный момент – сегодня не лучший день для переговоров. Желательно перенести встречу на потом.

5 марта, вторник

А вот сегодня всё наоборот. Забудьте о важных делах и решениях. И тоже пока не назначайте серьезных встреч. Лучше никого не трогать, и чтобы Вас никто не донимал вопросами. Одним словом, оптимальный вариант – до лучших времен «схавацца ў бульбу».

6 марта, среда

Этот день после вчерашнего можно назвать раскачкой. Не спешите сразу впрягаться в хомут, входите в активную жизнь без суеты. Подумайте, подготовьтесь морально к предстоящим подвигам. Луна Вам обязательно поможет, но не сейчас. Сейчас даже к жене (мужу) не приставайте с нежностями: никакого «ух ты!» из этого не получится. Затишье на всех фронтах...

7 марта, четверг

И лучшие времена не заставили себя долго ждать. Вот он - самый подходящий день для начинаний. Причем, во всём: в работе, домашних делах, в общении. Хороший день что-нибудь нужное купить.

8 марта, пятница

Здесь как бы без сюрпризов. Особенно для мужиков. С утра ноги в руки и вперед – цветочки, подарки. Если ругались – надо помириться! Женщинам Луна рекомендует не крутить носом, если цветы вдруг не желтые, а белые, или если духи не те. Это ведь было от души. Тем более такие ошибки легко исправить в следующий раз.

9 марта суббота

Сегодня всем надо следить за своими эмоциями. Лучше не затевать серьёзных разговоров. Ни к чему хорошему разборки не приведут, а только обострят отношения. Вам это надо? Можно заняться спортом, просто погулять. А тут и вечер. И такая мирная атмосфера вполне может расположить стороны к обнимашкам и другим (опускаем детали!) нежным действиям. Тем более, завтра рано не вставать.

10 марта, воскресенье

Проснулись? Отлично! Обычный выходной, каких много в нашей жизни. Никаких особенных дел, некуда спешить. Семейным людям - мелкие хлопоты по дому. Если Вы не обременены узами, делайте, что хотите. Или вообще ничего не делайте. Вольному матросу – большие просторы. Луна разрешает пофилонить.

11 марта, понедельник

Сегодня есть смысл подготовить базу для перспективных проектов и неотложных дел. Мы ими займемся завтра. А теперь собираем информацию, следим за событиями, готовимся с мыслями. Главное, чтобы хватило энтузиазма. Для этого не стоит тратить энергию по пустякам. Просто готовимся к атаке.

12 марта, вторник

Итак, за работу, ребята! С головой окунаемся в процесс. Серьёзно относимся к решению профессиональных задач, к учёбе, домашним делам. Ни минуты не тратим зря: встречаемся с партнерами и новыми людьми, идем в магазин за нужными вещами, решаем личные накопившиеся вопросы. Сегодня мы во всем активны. Даже, извините, под одеялом. Такие советы дает нам Луна. Если постараемся им следовать, -- останемся довольны прожитым днем.

13 марта, среда

Разогнавшись вчера, сегодня не тормозим. У нас есть азарт и возможности сделать ещё что-то. И не обращаем внимания на 13-е число. Причем здесь приметы, если работа в руках кипит. Единственное, что исключаем, так это дорогие покупки. Отложим пока.

14 марта, четверг

Передышка. Спокойно, с чувством исполненного долга оцениваем мнувшие два дня. Всё ли сделано? Параллельно исполняем свои должностные обязанности, задания начальства и главного в семье. Особенно не напрягаемся физически, не стараемся за столом с ложкой. Всё в меру.

15 марта, пятница

Почти то же, что и вчера. Видно, Луна Вас жалеет и дает возможность лишние часы порадоваться весне. Работаем, ни с кем не спорим, чтобы не породить конфликт на пустом месте. И ждем конца дня. Все-таки впереди выходной. Господи, как быстро летят дни! И чем старше становишься, тем быстрее.

16 марта, суббота

Сегодня домашний день. Надо бы навестить родителей, уделить больше времени семье. И никаких «задних» мыслей! Искренность в отношениях сделает этот день по-настоящему весенним. Кстати, чуть не забыл: для тех, кто выращивает помидоры на подоконнике, - самое время начинать это странное советское занятие. Бабушкам напоминать необязательно: они и без нас знают.

17 марта, воскресенье

Нам всем повезло. Луна предлагает провести этот выходной точно так же, как и неделю назад. Не поленитесь, посмотрите в календаре на 10 марта. Именно так желательно прожить этот день – легко и беззаботно. И по возможности ни в чем себе не отказывайте: ни вкусно поесть, ни сладко поспать, а то и переспать. Всё пойдет на пользу организму и обществу.

18 марта, понедельник

Ожидается удачный старт недели. За выходные Вы набрались сил, и теперь готовы к бою. Надо доделать то, что оставили на прошлой неделе. Можно начать новую большую и ответственную работу.

19 марта, вторник

Ваша активность - по Луне - должна возрастать. За что бы Вы ни брались, всё должно получаться. Не бойтесь пробовать! Рискуйте! Где наше не пропадало. Не каждый день выпадает такой шанс, как сегодня.

20 марта, среда

Отнеситесь к этому дню настороженно. Астрологи считают, что от него зависит многое в Вашей жизни в предстоящие две недели. Если Луна полная, день может сложиться нервным и напряженным. Вы рискуете поддаться ненужным соблазнам, что скажется на здоровье. Так что аккуратнее с окружающим миром.

21 марта, четверг

Надеемся, вчера обошлось. Трудный день позади. Сегодня можно вздохнуть с облегчением и делать несложную работу. Очень даже рекомендуется вечерком куда-нибудь сходить – кому в «качалку», а кому в театр. На велике хорошо погонять. Для кого что актуально. Можно просто поболтаться по бутикам и поглазеть на новые экспонаты. Покупать никто не заставляет.

22 марта, пятница

Можно на вечер запланировать встречу - деловую или романтическую, и она обещает быть полезной и приятной. А пока занимаемся рутиной. Удачный день строить финансовые планы. Траты, которые задумали, должны себя оправдать.

23 марта, суббота

Сегодня рекомендуется не только походить по квартире с пылесосом и тряпкой в руках. Надо и голову занять мыслями. Подумайте про себя, что где не ладится и как исправить, кто виноват. Только пусть это будет не самоедство, а работа над ошибками. Тогда можно скоро ожидать перемен к лучшему.

24 марта, воскресенье

Совсем нехороший день, хотя и выходной. Не рекомендуется делать важную работу, покупать дорогие вещи, выяснять отношения, принимать решения. Что ж тогда остаётся? Лучше побыть один на один со своими мыслями, закрыться от внешнего мира. Родным дайте понять, что это временно. Остальным же знать необязательно, что с Вами происходит.

25 марта, понедельник

Что ни день, то все по-разному. После вчерашней апатии - всплеск энтузиазма. И на работе дела спорятся, и дома всё ОК. Посмотрите вокруг – все Вам рады. А Луна даже требует интима. Не жизнь, а праздник!

26 марта, вторник

Как вчера начался подъем, так сегодня продолжается. Что значит весна! Радостные эмоции бьют через край. Можно начинать новые дела, оправдаются денежные вложения. Астрологи утверждают, что это хороший день для зачатия детей. Ну, это уж решать не им, разберемся без советчиков.

27 марта, среда

Хороший день для того, чтобы чему-то научиться. Или книги надо читать, или набираться опыта у старших коллег. Будет польза. А вот по магазинам ходить нет смысла, только время впустую потратите и деньги профукаете.

28 марта, четверг

Сегодня важно встать «с той ноги». День обещает быть конфликтным. Чтобы избежать неприятностей, не начинайте на работе решать сложные проблемы. Дома тоже держите себя в руках, не то услышите о себе немало интересного и неожиданного. Много не кушать и не выпивать.

29 марта, пятница

Весна Вам снова улыбнется. В жизни всё как в природе: то холодно, то жарко, здесь – провал, там – успех. Замечаете? Что вчера было нельзя, то сегодня – с удовольствием. Вот и пользуйтесь хорошим моментом. Мы часто бываем заложниками обстоятельств. Но с этим надо бороться.

30 марта, суббота

Не стоит браться за срочные дела. Конечно, само не рассосётся, но и Ваши старания сегодня никого не обрадуют: ни Вас, ни близких или коллег. Подождите, пока придет благоприятное время. Зато хороший день покачать пресс или сесть на шпагат. Кто не может, не пытайтесь сходу, а то будет больно.

31 марта, воскресенье

Если субботу прогуляли, домашние дела никто не отменял. И не спорьте: Луна сегодня не рекомендует выяснять отношения. Ведь ёлку уже на самом деле можно выбросить. Завтра 1 апреля. Приготовьте друзьям розыгрыш. Только не слишком смелый, чтобы ненароком не получить в «пятак».

Весна продолжается, ребята! Бодримся и радуемся!

Ваш В.Д.