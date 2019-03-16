Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Минском суворовском училище 16 марта прошел День открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущим абитуриентам и их родителям показали условия, в которых воспитанники живут и обучаются. Ведь многие из тех, кто пришел сегодня в гости, планируют связать свою жизнь с военной профессией. Кристина Федорович окунулась в будни курсантов.

Кристина Федорович, СТВ:

Сотни мальчишек по всей стране мечтают ходить по этим коридорам в алых погонах, но покоряется мечта не каждому: конкурс на поступление в Суворовское училище традиционно высок. Помимо проверки знаний, нужна физподготовка, психологическая устойчивость и, конечно, желание. И это, пожалуй, главный критерий.

Настоящий суворовец умеет и гвоздь вбить, и полонез станцевать, и одеться за одну минуту. Такие перспективы для Димы – предел мечтаний. А особенно подстегивает, что и его папа когда-то окончил армейскую альма-матер. В Минском суворовском училище прошел День открытых дверей И тут уже дело – в продолжении традиций. Причем, далеко не одного поколения. Команда «Рота, подъем!» в 7 утра и полностью расписанный день без граф для свободного времени – отнюдь не отпугивают.

Николай Володько, начальник отдела главного управления кадров Министерства обороны:

У нас существует семейная династия. И Дмитрий решил пойти по стопам моим, по стопам моих братьев старших, которые тоже служили офицерами в Вооруженных Силах.

Понятия «не хочу – не буду» здесь чужды. Есть лишь – «я должен». Такие четкие установки для Артема, теперь уже выпускника 2011 года, стали основой на всю жизнь.

За плечами военный факультет БГУ, а сейчас в звании старшего офицера привел на День открытых дверей брата.

Конечно, учеба здесь – это испытание. В училище ребята – 24 часа в сутки. Никаких гаджетов и посторонних дел. А вот дома курсанты бывают только на каникулах или во время увольнительных, которые не так-то и легко заработать.

О выпускниках здесь говорят так: образец выполнения воинского и гражданского долга. Именно на благородство воспитания – слегка подзабытое сегодня понятие – делают акцент.

Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:

Немаловажно то, что к нам приходят дети, которые становятся патриотами не просто в том понимании патриота своей Родины, а в том понимании, что он должен знать и понимать, почему и как он должен любить свою Родину и нести ответственность за нее и ее будущее.