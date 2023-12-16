Дождь и до +8°C – в Беларуси ожидается потепление! Прогноз погоды на неделю

По предварительным прогнозам синоптиков, начало недели мы вновь встретим повышением температур до +4 и даже 8 градусов тепла и дождем, рассказали в программе «Плюс-минус».

Плюсовая температура сохранится и в ночные часы. А максимальное количество осадков ожидает республику в понедельник, 19 декабря. Самый высокий показатель термометра продемонстрируют Брестская и Гродненская области. Ветер от слабого до умеренного. В ночные часы значительных осадков не предвидится. Атмосферное давление будет сохраняться в пределах нормы.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.