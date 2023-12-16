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Дождь и до +8°C – в Беларуси ожидается потепление! Прогноз погоды на неделю

16 декабря 2023 17:12
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По предварительным прогнозам синоптиков, начало недели мы вновь встретим повышением температур до +4 и даже 8 градусов тепла и дождем, рассказали в программе «Плюс-минус».

Дождь и до +8°C – в Беларуси ожидается потепление! Прогноз погоды на неделю-1

Плюсовая температура сохранится и в ночные часы. А максимальное количество осадков ожидает республику в понедельник, 19 декабря. Самый высокий показатель термометра продемонстрируют Брестская и Гродненская области. Ветер от слабого до умеренного. В ночные часы значительных осадков не предвидится. Атмосферное давление будет сохраняться в пределах нормы. 

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Дождь и до +8°C – в Беларуси ожидается потепление! Прогноз погоды на неделю-4

Дождь и до +8°C – в Беларуси ожидается потепление! Прогноз погоды на неделю-6

Дождь и до +8°C – в Беларуси ожидается потепление! Прогноз погоды на неделю-8

Дождь и до +8°C – в Беларуси ожидается потепление! Прогноз погоды на неделю-10

Дождь и до +8°C – в Беларуси ожидается потепление! Прогноз погоды на неделю-12

Дождь и до +8°C – в Беларуси ожидается потепление! Прогноз погоды на неделю-14

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# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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