В Париже солнечно, а в Риге заметное похолодание. Климатический расклад по Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду с переменной облачностью, столбик термометра в Париже покажет +10 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду с переменной облачностью, столбик термометра в Париже покажет +10 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Хмурая погода и снег ожидает жителей Австрии. Такое же настроение небес ожидает и жителей Вены, воздух при этом прогреется до +8 °C. Жителей Рима порадует исключительно ясная погода и до +13 °C. Пасмурно и до +11 °C в Мадриде. В столице Болгарии сохранится ясная малооблачная погода. В Софии отметка термометра поднимется до +1 °C. В Анкаре пасмурно и небольшой дождь, воздух прогреется до +6 °C. Пасмурно и до +11 °C в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда холодных дней, там до +2 °C градусов в дневное время суток. +4 °C обещают синоптики жителям Вильнюса. До +6 °C поднимется температура воздуха в Варшаве. +2 °C и преимущественно пасмурная погода без осадков ожидает жителей Киева. В Москве +2 °C, погода при этом будет пасмурной, но без существенных осадков.
Дождь и до +8 °C – в Беларуси ожидается потепление! Прогноз погоды на неделю.