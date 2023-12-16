В Париже солнечно, а в Риге заметное похолодание. Климатический расклад по Европе

Хмурая погода и снег ожидает жителей Австрии. Такое же настроение небес ожидает и жителей Вены, воздух при этом прогреется до +8 °C. Жителей Рима порадует исключительно ясная погода и до +13 °C. Пасмурно и до +11 °C в Мадриде. В столице Болгарии сохранится ясная малооблачная погода. В Софии отметка термометра поднимется до +1 °C. В Анкаре пасмурно и небольшой дождь, воздух прогреется до +6 °C. Пасмурно и до +11 °C в Афинах.