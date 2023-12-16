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В Париже солнечно, а в Риге заметное похолодание. Климатический расклад по Европе

16 декабря 2023 17:12
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В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду с переменной облачностью, столбик термометра в Париже покажет +10 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Париже солнечно, а в Риге заметное похолодание. Климатический расклад по Европе-1

Хмурая погода и снег ожидает жителей Австрии. Такое же настроение небес ожидает и жителей Вены, воздух при этом прогреется до +8 °C. Жителей Рима порадует исключительно ясная погода и до +13 °C. Пасмурно и до +11 °C в Мадриде. В столице Болгарии сохранится ясная малооблачная погода. В Софии отметка термометра поднимется до +1 °C. В Анкаре пасмурно и небольшой дождь, воздух прогреется до +6 °C. Пасмурно и до +11 °C в Афинах.

В Париже солнечно, а в Риге заметное похолодание. Климатический расклад по Европе-4

Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда холодных дней, там до +2 °C градусов в дневное время суток. +4 °C обещают синоптики жителям Вильнюса. До +6 °C поднимется температура воздуха в Варшаве. +2 °C и преимущественно пасмурная погода без осадков ожидает жителей Киева. В Москве +2 °C, погода при этом будет пасмурной, но без существенных осадков.

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# Погода # общество # Ольга Войтенкова

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