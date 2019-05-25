Как перехитрить дикое животное? Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя прошёл под Верхнедвинском

Вабильщик – от белорусского «вабіць», то есть привлекать. С помощью специальных предметов – труб, ракушек, горнов – надо перехитрить животное и заставить выйти его на зов.

Новости Беларуси. 25 мая под Верхнедвинском собрались любители поохотиться. Здесь прошел чемпионат Европы среди вабильщиков оленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнуются в мастерстве 13 команд. Это охотники из Франции, Германии, Бельгии, Чехии, Австрии, стран Балтии и других. Чемпионат Европы проходит в Беларуси во второй раз.

Кристиан Хике, участник чемпионата Европы среди вабильщиков оленя (Германия): Беларусь очень отличается от Германии: дикие животные, которых видел своими глазами, природа вокруг. И для меня это очень здорово, поскольку много-много дикой природы. В Германии ее гораздо меньше – больше городов. Беларусь – прекрасная страна, я удивлен.

Оскар Трэйлих, участник чемпионата Европы среди вабильщиков оленя (Латвия): У вас очень большие хозяйства. У нас, в Латвии, поменьше, но у нас по клубам всё это разделено. Мы добываем оленей больше. У нас очень хорошая генетика оленей и очень много особей.

И сегодня же здесь прошел конкурс среди охотников-любителей. Почти два десятка команд со всех уголков Беларуси сражались за звание лучших. Заезд по бездорожью на велосипедах, скоростное преодоление водной преграды и стрельба по мишеням.

Нескучно было и гостям праздника. Надувные горки, стрельба из лука, катание на лошадях, выставка охотничьих собак. И, конечно, никто не уехал голодным. Дегустация шурпы – фирменного блюда охотников – обязательная часть программы.

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском