Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Новости Беларуси. Выселить нельзя остаться! Герои нашего репортажа теряются: где в этой фразе нужна запятая? Жители столичного дома на Железнодорожном переулке стали участниками истории, которая началась еще в 2014 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их трехэтажку – а ей уж больше 80 лет – сначала признали аварийной, износ здания – 35 %. Потом оно вдруг стало снова пригодным для жилья. Почти год длится капремонт. А теперь хозяев некоторых квартир вынуждают покинуть дом. Репортаж корреспондента Дмитрия Бояровича.

Потолок в квартире у Светланы буквально трещит по швам. Женщина показывает: многочисленные подтеки в комнатах и на кухне, отслоившаяся штукатурка – то, что осталось после капитального ремонта.

Похожая картина и у других жильцов верхнего этажа. Многие и обои не клеят: с первым ливнем их можно будет выбрасывать. Есть и проблемы с трубами: пол на кухне у Людмилы заливает после каждого мытья посуды.

Людмила Гаркун:

Здесь была труба, ее отварили, но так и оставили открытой. Оттуда всё время выхлестывается вода.

Бонус от капремонта и вот такие подтеки на потолках в подъезде. Но даже с этим люди готовы смириться и сделать ремонт за свой счет. Их тревожит другое.

Дмитрий Боярович, СТВ:

После того, как капитальный ремонт дома почти завершили, выяснилось: некоторые несущие балки на крыше подлежат замене. Иначе она рискует обрушиться. Но выполнять такие работы можно только при условии, что жильцов верхнего этажа отселят.

Во время капремонта люди за свой счет купили газовые котлы. Кто-то взял кредит, кто-то – взаймы у родственников. Без этого оборудования отопления бы в доме не было. Теперь этим имуществом жильцы верхних квартир вынуждены рисковать.

Светлана Матуть:

Как вы себя представляете, что балки будут лететь на то, что я потратила? И как вы мне потом это всё компенсируете? Жалуются жильцы и на то, перед фактом отселения их поставили за один день, не показав квартир и не дав больше времени на принятие решения. Работы не начались только потому, что хозяева квартир вызвали МЧС. И только сейчас речь зашла о возможных вариантах с подменным жильем.

Роман Мамедов, директор КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1 г.Минска»:

В целях безопасности граждан будем им предлагать просмотреть квартиры, которые есть у нас сегодня. Это разные квартиры, все находятся в Московском районе. Благоустроенные, с газом, с водой, выполнен косметический ремонт. Они полностью пригодны для проживания. Руководство ЖКХ уверяет: работы по замене балок (а в замене нуждается 15 из 90) проведут в кратчайшие сроки. Максимум – за шесть недель. Причем все повреждения потолков в квартирах, если они будут, восстановят.

Артем Лобко, заместитель главы Администрации Московского района Минска:

В любом случае всё, что будет нарушено в период производства работ, будет восстановлено. Более того, мы готовы сегодня оказать содействие и помощь в вопросе переезда, чтобы минимизировать затраты и неудобства для граждан. Беседы с жильцами начнут проводить с 27 мая. Каждую ситуацию рассмотрят отдельно.

Владимир Лебедь, главный инженер Государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:

Я могу лично к вам с подрядной организацией, с заказчиками, с проектировщиками прибыть в назначенное время, и мы отдельно с каждым переговорим по каждой квартире.