Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском
Новости Беларуси. Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль проходит 25 мая под Верхнедвинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе – соревнования в меткости и ловкости, катание на лошадях и преодоление водных дистанций.
Почти два десятка команд со всей Беларуси приехали проверить свои силы. Обязательное условие – участники должны быть любителями, а не профессиональными спортсменами.
Дмитрий Рафалович, участник команды Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
В данный момент уже прошли «Охотничью тропу». Довольно сложное испытание. И велосипед тяжело дался, довольно сложные условия. Лодка – более привычное и бег с рюкзаком – тоже все довольно привычные моменты.
В целом очень довольны, почаще бы такие мероприятия. Обязательно сюда еще раз приедем.
Впереди самая интересная часть праздника. В стартовавшем чемпионате Европы среди вабильщиков оленя примут участие более десяти иностранных команд.