Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Новости Беларуси. Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль проходит 25 мая под Верхнедвинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе – соревнования в меткости и ловкости, катание на лошадях и преодоление водных дистанций.

Почти два десятка команд со всей Беларуси приехали проверить свои силы. Обязательное условие – участники должны быть любителями, а не профессиональными спортсменами.