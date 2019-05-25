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Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

25 мая 2019 13:28
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Новости Беларуси. Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль проходит 25 мая под Верхнедвинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе – соревнования в меткости и ловкости, катание на лошадях и преодоление водных дистанций.

Почти два десятка команд со всей Беларуси приехали проверить свои силы. Обязательное условие – участники должны быть любителями, а не профессиональными спортсменами.

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском-1

Дмитрий Рафалович, участник команды Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
В данный момент уже прошли «Охотничью тропу». Довольно сложное испытание. И велосипед тяжело дался, довольно сложные условия. Лодка – более привычное и бег с рюкзаком – тоже все довольно привычные моменты.

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском-4

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском-6

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском-8

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском-10

В целом очень довольны, почаще бы такие мероприятия. Обязательно сюда еще раз приедем.

Впереди самая интересная часть праздника. В стартовавшем чемпионате Европы среди вабильщиков оленя примут участие более десяти иностранных команд.

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском-13

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском-15

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском-17

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском-19

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском-21

# Охота в Беларуси # общество # Дмитрий Рафалович # Фотофакт

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