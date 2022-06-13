Как переформатируют работу павильона Беларуси на ВДНХ? Этот вопрос окончательно решили
Новости Беларуси. Все ресурсы правительства в условиях сложившейся ситуации должны быть мобилизованы на восточном направлении. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании, где обсуждали работу на международных площадках, и в частности российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко о работе на международных площадках: «Россию будут душить до предела, а заодно и нас». Читайте здесь.
В свое время Александр Лукашенко лично позаботился о том, чтобы павильон на ВДНХ остался за Беларусью. Затем его привели в порядок, отреставрировали, на что потратили 15 миллионов долларов. Теперь он вышел на безубыточную работу.
Следующим этапом должно стать переформатирование работы павильона, чтобы он, по сути, стал яркой и привлекательной витриной всех достижений нашей страны. Такую задачу ставил Президент, однако из-за нерасторопности и неспособности договориться, сроки исполнения затянулись, и работа зашла в тупик. Поэтому Александру Лукашенко пришлось вмешаться и сейчас. Как рассказал заместитель главы Администрации Президента, во время совещания пришли к окончательному решению этого вопроса.
Максим Рыженков, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
До 1 сентября планируется значительно обновить торговый ряд представленной продукции. В первую очередь, насытить ее продукцией наших флагманов легпрома, «Белгоспищепрома». И уже до конца года, с тем, чтобы мы вошли к 1 января 2023 года, реализовать полный пакет мероприятий, касающихся создания презентационной такой, назовем, политико-экономическо-культурной части этого павильона. Чтобы каждый человек, туда заходящий, видел не торговый павильон уровня нашего «Импульса», а видел сразу, что это павильон Республики Беларусь – суверенного государства, динамично развивающегося, имеющего все компетенции и все возможности для производства самой высококачественной продукции по самому широкому спектру легпрома, пищепрома, мебели, электроники и так далее.
Отметим, поручение главы государства по расширению выставочно-ярмарочной и в целом презентационной деятельности бренда нашей страны не ограничивается лишь Россией. Оно актуально для всех стран и регионов, где с нами готовы сотрудничать и хотят выстраивать с Беларусью взаимовыгодные партнерские отношения.