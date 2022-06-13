Как переформатируют работу павильона Беларуси на ВДНХ? Этот вопрос окончательно решили

Новости Беларуси. Все ресурсы правительства в условиях сложившейся ситуации должны быть мобилизованы на восточном направлении. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании, где обсуждали работу на международных площадках, и в частности российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о работе на международных площадках: «Россию будут душить до предела, а заодно и нас». Читайте здесь.

В свое время Александр Лукашенко лично позаботился о том, чтобы павильон на ВДНХ остался за Беларусью. Затем его привели в порядок, отреставрировали, на что потратили 15 миллионов долларов. Теперь он вышел на безубыточную работу.