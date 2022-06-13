Лукашенко о работе на международных площадках: «Россию будут душить до предела, а заодно и нас»

Правильно и эффективно выстроенная рекламно-выставочная активность – сегодня одно из основных условий успеха, по которому судят об облике страны. В условиях санкционного давления важно не упускать возможностей и презентовать себя партнерам на разных площадках, тем более на тех, которые специально для этого созданы. Поэтому тот же павильон на ВДНХ в Москве – больше, чем просто здание. По сути, лицо и отражение позиционирования нашей страны на территории самого крупного торгового и политического партнера. Приходя туда, у любого человека должно сформироваться представление о Беларуси. Пока же все ограничивается лишь розничной продажей. Безусловно, нашей качественной и недорогой продукцией. Но довольствоваться лишь этим недопустимо. Если на площадке представить должным образом возможности белорусских предприятий, то павильон станет интересен и бизнесу, который сможет использовать его как площадку для налаживания контактов и заключения контрактов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работе на российском рынке мы придаем особое значение. Это ни для кого не является секретом. Поэтому мобилизовываются в правительстве (если нет, то должны) все ресурсы, чтобы эффективно действовать на восточном направлении. Это не значит, что мы должны забыть другие рынки: и развивающихся стран, и традиционные наши рынки, Европейского союза, Соединенных Штатов Америки. Но пока мы не можем там работать так эффективно, как работали мы до введения этих шести-семи или уже 12 пакетов санкций. Сейчас понятно: Россию будут душить до предела, а заодно и нас. Чтобы, как я уже говорил, они об этом говорят открыто, чтобы Россия не смогла обойти санкции через Беларусь. Такова ситуация. И в этом плане очень большое значение имеет наша рекламно-выставочная деятельность. Товар надо показывать лицом, его надо рекламировать. А для того чтобы рекламировать, надо выставлять. Это первый вопрос.

Второй вопрос касается деятельности нашего павильона на ВДНХ. Все хорошо, с прибылью работаем и прочее. Слушайте, мне ведь важно, чтобы это было прибыльное мероприятие, но еще важнее, чтобы там достижения страны были представлены. И самые высокие достижения, будь то продукты питания, одежда, техника или еще что-то, продавались через ВДНХ. Там должны быть выставлены для рекламы наши продукты, которые мы производим – от продуктов питания до техники – и реализованы, насколько это возможно, а также заключены контракты. Эффективность должна быть этого белорусского центра, за который я, подчеркиваю, боролся.