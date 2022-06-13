В Беларуси разработали тест для выявления оспы обезьян

Новости Беларуси. В Беларуси разработали тест-системы для выявления оспы обезьян. Об этом 13 июня сообщили в Минздраве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе диагностики – стандартная ПЦР-технология. Ее будут проводить в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, где и разработали новинку. С каждым днем список стран, где была выявлена обезьянья оспа, пополняется.