Прямой эфир

В Беларуси разработали тест для выявления оспы обезьян

13 июня 2022 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси разработали тест-системы для выявления оспы обезьян. Об этом 13 июня сообщили в Минздраве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси разработали тест для выявления оспы обезьян-1

В основе диагностики – стандартная ПЦР-технология. Ее будут проводить в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, где и разработали новинку. С каждым днем список стран, где была выявлена обезьянья оспа, пополняется.  

В Беларуси разработали тест для выявления оспы обезьян-4

Эта инфекция передается контактным и воздушно-капельным путем. Обычно заболевание протекает в легкой форме и проходит само по себе за две-три недели. Сыпь может быть болезненной и вызывать сильный зуд.  

# Медицина # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Причины всё те же. В МЧС рассказали, почему в Беларуси увеличилось количество погибших на воде
13 июня 2022 11:40

Причины всё те же. В МЧС рассказали, почему в Беларуси увеличилось количество погибших на воде

«Пушечное мясо». Дети им и являются». Как понять, что ребёнок ввязался в наркобизнес, и куда обращаться?
13 июня 2022 11:35

«Пушечное мясо». Дети им и являются». Как понять, что ребёнок ввязался в наркобизнес, и куда обращаться?

Можно измерить свой уровень радиоактивности. Какие полезные развлечения подготовили на «Умных каникулах»?
13 июня 2022 11:23

Можно измерить свой уровень радиоактивности. Какие полезные развлечения подготовили на «Умных каникулах»?