«На 50 метров отбежал, как в хату – бомба». Как живёт ветеран войны в деревне под Жодино?

Новости Беларуси. В Жодино проживают 54 ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это труженики тыла, участники боевых действий, а также семьи погибших. Ветерану Ивану Ковалькову 95 лет. Когда началась война, ему было всего 16. Служил в партизанском отряде «Буревестник». После освобождения был трактористом, далее посвятил себя работе на Жодинской теплоэлектростанции. О жизни после войны – материал Анны Куртасовой.

– Здравствуйте!

– Добрый день!

– Рад вас видеть!

Иван Евстафьевич Ковальков родился в Минске. Затем семья переехала в городской посёлок Смиловичи Червенского района. Помогал отцу заниматься гончарным делом. А после судьба занесла в деревню Волковичи, где и застал войну. На тот момент ему было всего 16.