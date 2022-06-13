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«На 50 метров отбежал, как в хату – бомба». Как живёт ветеран войны в деревне под Жодино?

13 июня 2022 13:35
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Новости Беларуси. В Жодино проживают 54 ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это труженики тыла, участники боевых действий, а также семьи погибших. Ветерану Ивану Ковалькову 95 лет. Когда началась война, ему было всего 16. Служил в партизанском отряде «Буревестник». После освобождения был трактористом, далее посвятил себя работе на Жодинской теплоэлектростанции.

О жизни после войны – материал Анны Куртасовой. 

«На 50 метров отбежал, как в хату – бомба». Как живёт ветеран войны в деревне под Жодино?-1

– Здравствуйте!
–  Добрый день!
–  Рад вас видеть!

«На 50 метров отбежал, как в хату – бомба». Как живёт ветеран войны в деревне под Жодино?-4

Иван Евстафьевич Ковальков родился в Минске. Затем семья переехала в городской посёлок Смиловичи Червенского района. Помогал отцу заниматься гончарным делом. А после судьба занесла в деревню Волковичи, где и застал войну. На тот момент ему было всего 16.

«На 50 метров отбежал, как в хату – бомба». Как живёт ветеран войны в деревне под Жодино?-7

Иван Ковальков, ветеран Великой Отечественной войны:
Почувствовали мы сразу – враждебность идет большая. Мы только встали, я выскочил из хаты. На 50 метров отбежал, как в хату – бомба. И так громко стрельнуло, что мы замирали. И над головой было – во.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Мытько # Иван Ковальков # Анна Куртасова # Фотофакт

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