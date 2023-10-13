Это созависимые отношения. Как мама может психологически травмировать ребёнка?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Если сходить на прием к психологу, то через несколько сессий обязательно выяснится, что у вас была какая-то психологическая травма в детстве и мама с этим как-то связана. Наталья, какие ошибки в воспитании могут испортить жизнь ребенку?

У каждого в жизни есть человек, который любит нас несмотря ни на что. Принимает со всеми нашими достоинствами и недостатками, который всегда найдет доброе слово и частичку своей заботы. О том, какая она – белорусская мама, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Евтихова, психолог:

Я бы сказала, это не ошибки, а стиль поведения. Например, дистантная, холодная мама. Не выражает она любовь, возможно, и ей не выражали. Ребенок недополучит. В результате он будет искать дистантного партнера, холодного, и всю жизнь добиваться его любви. Это называется созависимые отношения. Это очень горькая история. Например, это самый частый случай глубокой травмы.

Другая травма – отвержение. То есть как-то мама демонстрировала, что ты мне не очень нужен. Ты мне мешаешь, помолчи, потише. Ребенок как-то чувствовал, что его отодвигают. Ему будет по жизни всегда казаться, что весь мир его отодвигает, он не нужен, неуместен. Это очень тяжело в ощущениях. Еще целый ряд травм.

Наталья Надольская:

Мне кажется, гиперопека тоже здесь рядом стоит, когда мама не дает шагу ступить. Когда ему уже 44 года, она звонит: «Ты покушал, шапку надел?» Это тоже, мне кажется, травма.

Наталья Евтихова:

Гиперопека и отсутствие сепарации, то есть когда ребенку не дают быть взрослым.