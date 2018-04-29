Как относится санитарно-эпидемиологическая служба к реализации кулинарных изделий?
Новости Беларуси. В феврале 2017 года вступил в силу декрет «О развитии предпринимательства» (подробнее здесь). Документ революционный, особенно в части санитарных норм – они сокращены в разы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Скажите, стало ли предпринимателям легче дышать? Может быть, по обращениям в ваше Министерство – как вы сейчас оцениваете?
Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Действительно, нами проделана значительная работа, и она еще продолжается. Она направлена на то, чтобы освободить бизнес от излишних, избыточных требований, и с другой стороны – сохранить тот уровень защищенности, который у нас сегодня есть.
Юлия Огнева:
Но бизнесу проще стало? Вот вы общались с предпринимателями, что они говорят – уже хорошо?
Наталья Жукова:
Очень важно следовать духу документа. То есть декрет, указ 337, который позволяет физическим лицам заниматься предпринимательской деятельностью, изготавливать и реализовывать продукты питания, он вроде есть. Но сегодня мы понимаем, что еще имеет место быть полемика о том, как же реализовать его. И обращаются к нам: как относится санитарно-эпидемиологическая служба к реализации кулинарных изделий?
У нас есть рынки, которые не вовлечены в этот процесс. Должны быть вовлечены. Необходимо предоставлять места для реализации такой продукции, но при одном условии: обязательном информировании потребителя. Он должен сделать выбор: либо купить здесь, либо купить в другом месте товар, который прошел ветеринарно-санитарную экспертизу. Позиция Минздрава, позиция санитарно-эпидемиологической службы: если необходимо переделать какие-то документы, которые позволят шире предоставлять места для физических лиц, мы готовы и об этом договорились с Министерством сельского хозяйства, с ветеринарной службой.
Больше подробностей интервью с заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Натальей Жуковой здесь.