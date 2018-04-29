Как относится санитарно-эпидемиологическая служба к реализации кулинарных изделий?

Новости Беларуси. В феврале 2017 года вступил в силу декрет «О развитии предпринимательства» (подробнее здесь). Документ революционный, особенно в части санитарных норм – они сокращены в разы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Скажите, стало ли предпринимателям легче дышать? Может быть, по обращениям в ваше Министерство – как вы сейчас оцениваете?

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Действительно, нами проделана значительная работа, и она еще продолжается. Она направлена на то, чтобы освободить бизнес от излишних, избыточных требований, и с другой стороны – сохранить тот уровень защищенности, который у нас сегодня есть. Юлия Огнева:

Но бизнесу проще стало? Вот вы общались с предпринимателями, что они говорят – уже хорошо?