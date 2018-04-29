Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода?

Новости Беларуси. Вопрос о перспективах развития и благоустройства местных дорог стал первым, который задали депутаты Президенту после Послания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По словам главы государства, сейчас самое время, чтобы заняться их восстановлением. В первую очередь речь идет о связи областных и районных центров, районов с агрогородками.

Предыдущие годы в Беларуси активно занимались реконструкцией дорог международного и республиканского значения, что понятно: страна зарабатывает на транзите. На вторую МКАД были выделены немалые средства. И вот дошла очередь до местных дорог. С учетом опыта белорусских строителей, который, кстати, весьма востребован за рубежом, а также современных технологий, в том числе с использованием бетона, можно не сомневаться – к 2020 году задача, поставленная Президентом, будет выполнена. Более тысячи километров автодорог построил Сергей Алексеевич за свою карьеру. Гордится, что недавно в профессиональное портфолио добавилась и вторая взлетно-посадочная полоса Минск-2, где также работает его трест. А этот участок на трассе М6 водители вскоре будут «пролетать» за 5 минут. Всего 10 километров, а за кадром комфортной и быстрой езды останутся два года кропотливой работы дорожников.

Сергей Алимкин, генеральный директор строительно-монтажного треста № 8:

Дорожное строительство чем сложное: гражданское строительство впечатляет, оно красивое, но его организовать легче. А нам надо организовать работу так, чтобы в одном месте выбирали торф, в другом сыпали земполотно, в третьем укладывали асфальт.

Одновременно большая стройка сейчас развернута на 150 километрах. Минск-Гродно – часть трансъевропейского транзитного коридора. Одно из важнейших и самых оживленных направлений. Работа нон-стоп, для оперативности разбит мини-городок. Хоть и в походных условиях, но не без комфорта.

Временно вдоль трассы «прописались» и несколько мобильных асфальтобетонных заводов. Мощность – 230 тонн смеси в сутки. Сергей Алимкин:

Основная проблема асфальтобетонной смеси – довезти ее до места укладки в том качестве, в котором ее выпустили. Смысл завода – максимально приблизить его к объекту. К ноябрю 2018 года движение откроют по всем четырем полосам. Дорога полностью станет платной и обрастет инфраструктурой. Следующие на реконструкцию трассы класса М – на Витебск и Вильнюс.

Яна Шипко, СТВ:

Мы сейчас на трассе М6, откуда стартует масштабная реконструкция. Только на первых 10 километров трудятся ежедневно до 50 единиц различной техники. И вот всегда было интересно поуправлять катком. Валец весит 20 тонн. Что ж, попробуем укротить эту махину. На самом деле техника не только несложная в управлении, но еще и умная: сколько укатывать грунт механизатору подскажет специальный датчик.

Заложив один из слоев, как говорят профессионалы, «дорожной одежды» под будущую пешеходную дорожку, заглянем на «дорожную кухню». На образцах покрытия, словно на срезе пирога, – все слои дороги будущего поколения.

Виктор Шумчик, директор БелдорНИИ:

Дороги, где асфальта нет, где песок, добавляется цемент, перемешивается на месте, получается материал, по свойствам похожий на бетон. Чтобы удешевить и сделать это все оптимальным, не должны делать этот материал очень высокой морозостойкости. Гораздо проще сделать тонкий защитный «коврик».

Использование цемента и бетонных смесей сделает ремонт дешевле и долговечнее. Ведь на местных дорогах не так все гладко, как на магистралях. Если эти ямы и ухабы подтопляет дождь, тысячи жителей практически отрезаны от мира.

Татьяна Жигунова, житель деревни Городщина:

Мы хотя и живем рядом с городом, но чувствуем себя ущербно. Нет дороги. Скорой ходить плохо, такси сюда не хочет ехать.

Михаил Дынников, житель деревни Городщина:

Каждый раз, когда выбираем депутатов, они нам клянутся, что все будет исправлено. Но вы видите – это танкодром, а не автомобильная дорога.

30 % местных дорог в Беларуси требуют ремонта. Учитывая, что плотность наших дорог самая высокая в СНГ – не так много. Приводить их в порядок обещают параллельно с республиканскими и международными трассами.

Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Минтранса:

До 2020 года предусмотрено не менее 7000 километров местных дорог привести в порядок. Я бы не сказал, что это покрывает всю потребность, но основные местные дороги, соединяющие населенные пункты, райцентры с агрогородками, на эти дороги будет обращено особое внимание.