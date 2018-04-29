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Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода?

29 апреля 2018 16:44
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Новости Беларуси. Вопрос о перспективах развития и благоустройства местных дорог стал первым, который задали депутаты Президенту после Послания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -1

По словам главы государства, сейчас самое время, чтобы заняться их восстановлением. В первую очередь речь идет о связи областных и районных центров, районов с агрогородками.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -4

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -6

Предыдущие годы в Беларуси активно занимались реконструкцией дорог международного и республиканского значения, что понятно: страна зарабатывает на транзите. На вторую МКАД были выделены немалые средства. И вот дошла очередь до местных дорог. С учетом опыта белорусских строителей, который, кстати, весьма востребован за рубежом, а также современных технологий, в том числе с использованием бетона, можно не сомневаться – к 2020 году задача, поставленная Президентом, будет выполнена.

Более тысячи километров автодорог построил Сергей Алексеевич за свою карьеру. Гордится, что недавно в профессиональное портфолио добавилась и вторая взлетно-посадочная полоса Минск-2, где также работает его трест. А этот участок на трассе М6 водители вскоре будут «пролетать» за 5 минут. Всего 10 километров, а за кадром комфортной и быстрой езды останутся два года кропотливой работы дорожников.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -9

Сергей Алимкин, генеральный директор строительно-монтажного треста № 8:
Дорожное строительство чем сложное: гражданское строительство впечатляет, оно красивое, но его организовать легче. А нам надо организовать работу так, чтобы в одном месте выбирали торф, в другом сыпали земполотно, в третьем укладывали асфальт.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -12

Одновременно большая стройка сейчас развернута на 150 километрах. Минск-Гродно – часть трансъевропейского транзитного коридора. Одно из важнейших и самых оживленных направлений. Работа нон-стоп, для оперативности разбит мини-городок. Хоть и в походных условиях, но не без комфорта.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -15

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -17

Временно вдоль трассы «прописались» и несколько мобильных асфальтобетонных заводов. Мощность – 230 тонн смеси в сутки.

Сергей Алимкин:
Основная проблема асфальтобетонной смеси – довезти ее до места укладки в том качестве, в котором ее выпустили. Смысл завода – максимально приблизить его к объекту.

К ноябрю 2018 года движение откроют по всем четырем полосам. Дорога полностью станет платной и обрастет инфраструктурой. Следующие на реконструкцию трассы класса М – на Витебск и Вильнюс.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -20

Яна Шипко, СТВ:
Мы сейчас на трассе М6, откуда стартует масштабная реконструкция. Только на первых 10 километров трудятся ежедневно до 50 единиц различной техники. И вот всегда было интересно поуправлять катком. Валец весит 20 тонн. Что ж, попробуем укротить эту махину. На самом деле техника не только несложная в управлении, но еще и умная: сколько укатывать грунт механизатору подскажет специальный датчик.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -23

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -25

Заложив один из слоев, как говорят профессионалы, «дорожной одежды» под будущую пешеходную дорожку, заглянем на «дорожную кухню». На образцах покрытия, словно на срезе пирога, – все слои дороги будущего поколения.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -28

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -30

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -32

Виктор Шумчик, директор БелдорНИИ:
Дороги, где асфальта нет, где песок, добавляется цемент, перемешивается на месте, получается материал, по свойствам похожий на бетон. Чтобы удешевить и сделать это все оптимальным, не должны делать этот материал очень высокой морозостойкости. Гораздо проще сделать тонкий защитный «коврик».

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -35

Использование цемента и бетонных смесей сделает ремонт дешевле и долговечнее. Ведь на местных дорогах не так все гладко, как на магистралях. Если эти ямы и ухабы подтопляет дождь, тысячи жителей практически отрезаны от мира.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -38

Татьяна Жигунова, житель деревни Городщина:
Мы хотя и живем рядом с городом, но чувствуем себя ущербно. Нет дороги. Скорой ходить плохо, такси сюда не хочет ехать.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -41

Михаил Дынников, житель деревни Городщина:
Каждый раз, когда выбираем депутатов, они нам клянутся, что все будет исправлено. Но вы видите – это танкодром, а не автомобильная дорога.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -44

30 % местных дорог в Беларуси требуют ремонта. Учитывая, что плотность наших дорог самая высокая в СНГ – не так много. Приводить их в порядок обещают параллельно с республиканскими и международными трассами.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -47

Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Минтранса:
До 2020 года предусмотрено не менее 7000 километров местных дорог привести в порядок. Я бы не сказал, что это покрывает всю потребность, но основные местные дороги, соединяющие населенные пункты, райцентры с агрогородками, на эти дороги будет обращено особое внимание.

Перспективы развития и благоустройство: как изменятся дороги Беларуси в ближайшие полгода? -50

И действительно, когда так сложилось, что дороги для нашей страны не только позитивный имидж, но еще и транзитная прибыль, упасть в грязь лицом – себе дороже.

# общество # Автодороги Беларуси # Александр Головнев # Фотофакт # Яна Шипко # Виктор Шумчик # Сергей Алимкин # Татьяна Жигунова # Михаил Дынников

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