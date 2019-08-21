«Когда техника проезжает над головой – страшно». Курсанты Военной академии прошли боевое крещение на полигоне

100 курсантов, которые в 2019 году поступили в престижный вуз, после непродолжительного теоретического курса приступили к практике. Среди них есть и девушки. Это будущие связисты и летчики, которые специализируются на военной психологии.

Новости Беларуси. Метание гранаты, стрельба и обкатка танком. Курсанты Военной академии прошли первое боевое крещение на полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для новичков создали максимально сложные условия с шумовыми эффектами. Пожалуй, самое серьезное испытание – стрельба и метание гранаты в цель после того, как 40-тонная боевая машина проедет над головой.

Ирина Козак, курсант Военной академии Беларуси: Вообще я боялась стрелять, потому что боялась сильной отдачи. Думала, испугаюсь там, оглохну, еще что-нибудь. Но когда села в окопы, как-то стало свободненько, нормально. И мне понравилось.

Алексей Максимов, курсант Военной академии Беларуси:

Это непередаваемые ощущения, адреналин. Словами это не описать. Очень тяжело. И когда техника проезжает над головой – страшно, но в то же время это очень интересно.

Ребятам вручили погоны, и это только начало. Молодым людям предстоит освоить немало сложнейших навыков. В частности, управление самим танком.