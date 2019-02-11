Как отдать ребёнка учиться в школу не по месту регистрации?

Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома: Основной нормативный документ – это кодекс РБ об образовании. А также есть постановление Совета министров об учёте детей и подростков, подлежащих обучению, согласно которому за каждым учреждением образования города закреплён микрорайон.

Могут ли родители самостоятельно выбирать, в какой школе учиться их ребёнку, узнаем в программе «Большой город» .

Ежегодно два раза в год педагоги осуществляют учёт детей и подростков, определяется контингент будущих первоклассников. А проведённый учёт позволяет нам грамотно спланировать количество первых классов, количество учащихся, для которых мы можем организовать образовательный процесс. Происходит комплектование классов.

И тогда учащиеся, которые относятся к этому учреждению образования по регистрации, они были учтены при проведении учёта детей и подростков – они имеют преимущество, они поступают в это учреждение образования, они подают документы.

Вместе с тем мы знаем, что не всегда, тот же пример, когда родители решили отдать в 6-летнем возрасте или поменяли место жительства. Таким образом освобождаются места. На свободные места родители имеют право подавать документы и будут зачислены в это учреждение образования, в которое они изъявили желание, что их ребёнок будет посещать.