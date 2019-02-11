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Как понять, готов ли ребёнок к школе?

11 февраля 2019 14:04
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Коммуникация и здоровье ребёнка важны для поступления в школу. Но какую роль в подготовке ребёнка играют родители: заниматься дополнительно с ним или дать больше самостоятельности, узнаем в программе «Большой город».

Как понять, готов ли ребёнок к школе?-1

Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:
Сегодня я бы, прежде всего, ориентировала родителей на то, что необходимо консультироваться. Консультироваться как с медиками, когда они проходят медицинскую комиссию, делиться теми переживаниям, с которыми сталкиваются родители – эмоциональность, как они считают, тревожность ребёнка. И получать консультацию именно психолога: готов ли ребёнок? Я всегда советую родителям обращаться на консультацию к воспитателям дошкольных учреждений образования.

То есть абстрагироваться от личного мнения?

Марина Ильющеня:
Да, от личного мнения. Потому что сегодня мы должны говорить именно о готовности ребёнка. А готовность ребёнка могут определить специалисты, психологи, проведя собеседование с ребёнком путём диагностики, воспитатели, которые проводят учебные занятия и видят, что ребёнок готов, ребёнок мотивирован на посещение именно учебных занятий в школе, он этим живёт.

Как понять, готов ли ребёнок к школе?-4

Если ребёнок говорит: «Я не хочу идти в школу», когда ему 6 лет, либо заявляет, что хочет идти в школу, когда ему 5 лет – насколько стоит прислушиваться к ребёнку?

Марина Ильющеня:
Здесь степень готовности ребёнка. Здесь нужно, конечно же, поговорить с воспитателем, как он усваивает материал. Да и любой родитель сегодня видит, он общается с ребёнком, как он готов. Если ребёнок великолепно рассуждает, если ребенок обобщает, он анализирует всё – он уже говорит и проговаривает это – это говорит о том, что он готов.
Я всегда обращаю внимание, что самое для ребёнка дошкольного возраста – это общение. Общение с родителями. Сегодня родители могут гораздо больше дать, когда будут посещать с ними спектакли, когда они будут посещать выставки, когда они с ним будут просто прогуливаться по зоопарку и разговаривать.

# Образование в Беларуси # общество # Марина Ильющеня

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