Как понять, готов ли ребёнок к школе?

Марина Ильющеня: Да, от личного мнения. Потому что сегодня мы должны говорить именно о готовности ребёнка. А готовность ребёнка могут определить специалисты, психологи, проведя собеседование с ребёнком путём диагностики, воспитатели, которые проводят учебные занятия и видят, что ребёнок готов, ребёнок мотивирован на посещение именно учебных занятий в школе, он этим живёт.

Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома: Сегодня я бы, прежде всего, ориентировала родителей на то, что необходимо консультироваться. Консультироваться как с медиками, когда они проходят медицинскую комиссию, делиться теми переживаниям, с которыми сталкиваются родители – эмоциональность, как они считают, тревожность ребёнка. И получать консультацию именно психолога: готов ли ребёнок? Я всегда советую родителям обращаться на консультацию к воспитателям дошкольных учреждений образования.

Если ребёнок говорит: «Я не хочу идти в школу», когда ему 6 лет, либо заявляет, что хочет идти в школу, когда ему 5 лет – насколько стоит прислушиваться к ребёнку?

Марина Ильющеня:

Здесь степень готовности ребёнка. Здесь нужно, конечно же, поговорить с воспитателем, как он усваивает материал. Да и любой родитель сегодня видит, он общается с ребёнком, как он готов. Если ребёнок великолепно рассуждает, если ребенок обобщает, он анализирует всё – он уже говорит и проговаривает это – это говорит о том, что он готов.

Я всегда обращаю внимание, что самое для ребёнка дошкольного возраста – это общение. Общение с родителями. Сегодня родители могут гораздо больше дать, когда будут посещать с ними спектакли, когда они будут посещать выставки, когда они с ним будут просто прогуливаться по зоопарку и разговаривать.