«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?

Новости мира. Страны Евросоюза стремятся поскорее выйти из локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Чехия 26 мая открыла границу с Германией и Австрией. При этом ограничения относительно того, кто может въехать на территорию республики, все еще остаются в силе.





Сейчас въезд разрешен гражданам страны, иностранцам, имеющим вид на жительство, студентам стран ЕС, а также людям, чья поездка связана с работой. Вопрос скорейшего открытия границ волнует сейчас многих.

Однако страны Евросоюза пока не достигли взаимопонимания о возможных сроках начала этого процесса. Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в государствах ЕС 15 июня. Выступая на государственном телеканале, он сравнил значение этого дня для туризма с так называемым «Днем Д», когда в 1944 году началась высадка союзных войск в Нормандии.

Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии:

Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь отправиться в путь. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским «Днем Д». Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе.