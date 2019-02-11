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«Успешность этих детей показывает, что они правильно себя реализовывают»: оправдали ли себя профильные классы?

11 февраля 2019 14:10
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В программе «Большой город» мы поговорили с начальником отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома.

«Успешность этих детей показывает, что они правильно себя реализовывают»: оправдали ли себя профильные классы?-1

Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:
Сегодня мы говорим с вами о том, что с 2016 года у нас в учреждениях общего среднего образования функционируют профильные классы. Учащиеся третьей ступени – это учащиеся 10-11 классов – имеют возможность изучать на повышенном уровне учебные предметы. Если говорить о спектре предметов, который, скажем, наиболее популярен среди учащихся – это математика, иностранный язык, русский язык. Отдают учащиеся предпочтение химии, биологии, физике. Мы видим, что эти предметы и востребованы при прохождении централизованного тестирования. Учащиеся мотивировано выбирают эти предметы.

«Успешность этих детей показывает, что они правильно себя реализовывают»: оправдали ли себя профильные классы?-4

И в дальнейшем мы видим, что профильное обучение себя оправдывает. Оправдывает в том смысле, что учащиеся мотивированно выбирают эти предметы, готовясь уже к поступлению в ВУЗы. Выбор предметов идёт осознанный. Сегодня при открытии профильных классов мы говорим о том, что изучается возможность учреждения образования, созданы эти возможности. Преподавание на повышенном уровне химии, физики, биологии – мы говорим о том, что должны быть созданы соответствующие образовательные условия.

Необходимо оборудование для проведения лабораторных практических занятий. Это требование к материально-технической базе учреждения образования, которое заявило себя, как учреждение, в котором будут организованы именно профильные изучения предметов на повышенном уровне, это требование должно соблюдаться. Это база учреждения образования. Это высококвалифицированные педагогические работники, это педагоги, готовые передавать знания, которые имеют первую высшую квалификационную категорию.

Но это запросы учащихся и родителей. Родители выбирают эти предметы – они востребованы. Учащиеся выбирают эти предметы – им интересно. Они достигают определённых высоких, хороших результатов. И успешность этих детей показывает, что они, на самом деле, себя реализовывают правильно. А уже успешный ребёнок будет и далее успешным.

# Образование в Беларуси # общество # Марина Ильющеня

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