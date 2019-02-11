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Две новые школы и пять детских садов откроют в Минске в 2019 году

11 февраля 2019 14:05
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К открытию готовится новая школа в Сухарево, сообщили в программе «Большой город». Свои двери она откроет уже к новому учебному году. Здесь будет бассейн с большой и малой чашами, где заниматься смогут не только учащиеся, но и жители района. Позаботились и о безбарьерной среде: для особенных детей оборудован лифт и специальные спуски в бассейне. 

Две новые школы и пять детских садов откроют в Минске в 2019 году-1

    

Елена Киселёва, начальник управления по образованию администрации Фрунзенского района г. Минска:
Сегодня насчитывается более 104 тысяч юных жителей Фрунзенского района. Очень важно обеспечить шаговую доступность как к школе, так и к детскому саду. Данное учреждение, действительно, уникально даже по своему цветовому решению. Готово распахнуть свои двери и принять 1020 учащихся.

В 2019 в столице планируют открыть две новые школы и пять детских садов.

# Образование в Беларуси # общество # Елена Киселева

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