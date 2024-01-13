Его украшения носят многие звёзды. Поговорили с белорусским дизайнером о модных аксессуарах
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Лучшие друзья девушек – стильные аксессуары. Как создать идеальное украшение для любого образа, знает Владимир Фрак. Этот белорусский дизайнер с модой на «ты».
Владимир Фрак, дизайнер украшений:
Я окончил институт связи. Рукоделие всегда параллельно шло в моей жизни. Всякие шарфики всем на подарки вязал. В один момент случайно получилось колье, которое подарил жене, она стала носить, увидела ее сестра сказала, что хочет такое же.
Успех не заставил себя ждать. Уже через месяц художника пригласили на модный показ.
Владимир Фрак:
Позвонила Эвелина Хромченко, она организовывала выставку. У многих звезд есть мои украшения. Первая была моя выставка Эвелины Хромченко в Москве, далее неделя моды в Тель-Авиве, неделя моды в Португалии. У меня был совместный показ с Татьяной Ефремовой (белорусским дизайнером).
Необычные плетения, сочетание матовых и блестящих поверхностей создают тот самый узнаваемый стиль. В творчестве Владимира никаких ограничений – лишь полный полет фантазии.
Подробности в видео.