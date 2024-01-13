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Его украшения носят многие звёзды. Поговорили с белорусским дизайнером о модных аксессуарах

13 января 2024 17:01
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Лучшие друзья девушек – стильные аксессуары. Как создать идеальное украшение для любого образа, знает Владимир Фрак. Этот белорусский дизайнер с модой на «ты».

Его украшения носят многие звёзды. Поговорили с белорусским дизайнером о модных аксессуарах-1

Владимир Фрак, дизайнер украшений:
Я окончил институт связи. Рукоделие всегда параллельно шло в моей жизни. Всякие шарфики всем на подарки вязал. В один момент случайно получилось колье, которое подарил жене, она стала носить, увидела ее сестра сказала, что хочет такое же.

Его украшения носят многие звёзды. Поговорили с белорусским дизайнером о модных аксессуарах-4

Успех не заставил себя ждать. Уже через месяц художника пригласили на модный показ.

Владимир Фрак:
Позвонила Эвелина Хромченко, она организовывала выставку. У многих звезд есть мои украшения. Первая была моя выставка Эвелины Хромченко в Москве, далее неделя моды в Тель-Авиве, неделя моды в Португалии. У меня был совместный показ с Татьяной Ефремовой (белорусским дизайнером).

Его украшения носят многие звёзды. Поговорили с белорусским дизайнером о модных аксессуарах-7

Необычные плетения, сочетание матовых и блестящих поверхностей создают тот самый узнаваемый стиль. В творчестве Владимира никаких ограничений – лишь полный полет фантазии.

Подробности в видео.

# Мода # общество # Вероника Макаревич # Валерия Яскевич

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