Городок отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Город был освобожден 24 декабря 1943 года 1-м Прибалтийским фронтом под командованием маршала, дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов и венков к памятнику-бюсту полководца. Около мемориального комплекса «Бессмертие», где покоятся более 5 тысяч воинов Советской армии, прошел митинг по случаю памятной даты. Разделить радость Победы собрались представители общественности, местной власти, гости из ближнего зарубежья.

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:

Здесь, в Городке, особенно мы чувствуем, что Баграмян насколько наш, настолько и ваш. Поэтому мы каждый год в конце декабря вместе с вами, с жителями Городка отмечаем этот день, день освобождения Городка. Праздник Победы, которая принесла счастье, радость и дальнейшее развитие всем тем странам и народам, которые после фашистского иго были освобождены.