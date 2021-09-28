Как остановить шопоголика в магазине? Несколько приёмов от психолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Возник импульс. Что с ним делать? Я знаю очень много приемов, что посоветуете вы?
Ольга Анушкина, психолог:
На самом деле когда уже импульс возник, если остановить его – мы получим тогда человека крайне неудовлетворенного, злого и остановленного на пике возбуждения. То есть в этом смысле здесь останавливать уже поздно, останавливать нужно раньше.
Если человек знает за собой такую проблему, то по большому счету есть несколько способов. Не брать с собой кредитные карточки. Не брать с собой сумму, превышающую ту, которую ты хочешь потратить на какие-то определенные вещи. Есть еще такой способ, как брать с собой человека, который знает о проблеме, который может удержать.
«Это разрушает семьи на самом деле, ведёт к разорению». Шопоголизм – настоящая болезнь? Мнение психолога читайте здесь.
Стилист и шопоголизм – это немножко про разное. Шопоголику все равно на стиль, он просто покупает потому, что видит. «О, классная юбочка, берем. Зачем? Не знаю. О, маечка. Подходит, не подходит? Не знаю».