Прямой эфир

Как остановить шопоголика в магазине? Несколько приёмов от психолога

28 сентября 2021 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Возник импульс. Что с ним делать? Я знаю очень много приемов, что посоветуете вы?  

Как остановить шопоголика в магазине? Несколько приёмов от психолога-1

Ольга Анушкина, психолог: 
На самом деле когда уже импульс возник, если остановить его – мы получим тогда человека крайне неудовлетворенного, злого и остановленного на пике возбуждения. То есть в этом смысле здесь останавливать уже поздно, останавливать нужно раньше.  

Если человек знает за собой такую проблему, то по большому счету есть несколько способов. Не брать с собой кредитные карточки. Не брать с собой сумму, превышающую ту, которую ты хочешь потратить на какие-то определенные вещи. Есть еще такой способ, как брать с собой человека, который знает о проблеме, который может удержать.  

«Это разрушает семьи на самом деле, ведёт к разорению». Шопоголизм – настоящая болезнь? Мнение психолога читайте здесь.  

Стилист и шопоголизм – это немножко про разное. Шопоголику все равно на стиль, он просто покупает потому, что видит. «О, классная юбочка, берем. Зачем? Не знаю. О, маечка. Подходит, не подходит? Не знаю».  

# Консультация психолога # общество # Ольга Анушкина # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гусаков на Международной научно-практической конференции: «Мы разрабатываем концепции ещё десятка новых программ»
28 сентября 2021 15:01

Гусаков на Международной научно-практической конференции: «Мы разрабатываем концепции ещё десятка новых программ»

Анатолий Лаппо: вы видите, какая сложная обстановка на границе. Сейчас работа требует новых направлений
28 сентября 2021 14:43

Анатолий Лаппо: вы видите, какая сложная обстановка на границе. Сейчас работа требует новых направлений

Пётр Миклашевич о смертной казни: нецелесообразно в настоящее время вносить изменения по этому вопросу
28 сентября 2021 14:41

Пётр Миклашевич о смертной казни: нецелесообразно в настоящее время вносить изменения по этому вопросу