Гусаков на Международной научно-практической конференции: «Мы разрабатываем концепции ещё десятка новых программ»
Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию СНГ, 28 сентября открылась в Минске. Участие в форуме принимают больше 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе участники форума планируют выработать конкретные меры по повышению эффективности Содружества. В объединении рассчитывают на полное восстановление транспортного сообщения между государствами СНГ. Особое внимание – сотрудничеству в области безопасности. В фокусе внимания остается и борьба с COVID-19.
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Принимает крупный форум Национальная академия наук Беларуси. Ученые из стран СНГ ищут пути решения глобальных и региональных проблем. Например, белорусы и россияне уже воплотили в жизнь около 50 научных программ – от космоса до сельского хозяйства.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Сейчас мы разрабатываем концепции еще десятка новых программ. В связи с этим нас поддерживает Постком Союзного государства. Рассматриваются концепции. Мы имеем партнеров надежных с российской стороны, и Российская академия наук. Сегодня есть Курчатовский институт, Московский государственный университет, Объединенный институт ядерных исследований и другие. Мы с ними совместно формируем программы и мы пришли уже к необходимости не только программ, но и дорожных карт и программ фундаментальных исследований.
Участники форума также поделятся опытом в области производства электротранспорта. Кроме того, на повестке обсуждение гибридных и кибератак и попыток проведения цветных революций.