Гусаков на Международной научно-практической конференции: «Мы разрабатываем концепции ещё десятка новых программ»

Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию СНГ, 28 сентября открылась в Минске. Участие в форуме принимают больше 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе участники форума планируют выработать конкретные меры по повышению эффективности Содружества. В объединении рассчитывают на полное восстановление транспортного сообщения между государствами СНГ. Особое внимание – сотрудничеству в области безопасности. В фокусе внимания остается и борьба с COVID-19.

Сергей Лебедев: я убеждён, что со временем мы вернёмся к нормальному авиационному и железнодорожному сообщению. Читайте здесь. Принимает крупный форум Национальная академия наук Беларуси. Ученые из стран СНГ ищут пути решения глобальных и региональных проблем. Например, белорусы и россияне уже воплотили в жизнь около 50 научных программ – от космоса до сельского хозяйства.