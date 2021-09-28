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Анатолий Лаппо: вы видите, какая сложная обстановка на границе. Сейчас работа требует новых направлений

28 сентября 2021 14:43
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Новости Беларуси. Усиление государственной границы, выявление новых вызовов и угроз и противодействие им. Эти вопросы 28 сентября стали основными на собрании офицеров пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников – около 400 представителей из всех воинских частей и подразделений.

Анатолий Лаппо: вы видите, какая сложная обстановка на границе. Сейчас работа требует новых направлений-1

Открылся форум в священном для белорусов месте – на Кургане Славы. Офицеры возложили венки и цветы к мемориальному комплексу.

Анатолий Лаппо: вы видите, какая сложная обстановка на границе. Сейчас работа требует новых направлений-4

Обратно в Минск возвращались в составе автоколонны с госсимволикой.

Анатолий Лаппо: вы видите, какая сложная обстановка на границе. Сейчас работа требует новых направлений-7

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Неслучайно мы проводим мероприятие, начинаем на Кургане Славы, чтобы отдать дань памяти нашим дедам, прадедам погибшим, которые принесли независимость нашей родине. Офицерское собрание – это воспитание офицеров, сплочение воинских коллективов. Сейчас эта работа требует новых направлений (вы видите, какая сложная обстановка на наших границах), новых подходов, главное – воспитание молодых офицеров, чтобы они были настоящими патриотами своей родины.

Анатолий Лаппо: вы видите, какая сложная обстановка на границе. Сейчас работа требует новых направлений-10

16 офицеров получили госнаграды за высокие результаты на службе и в общественной жизни. А лучшее офицерское собрание по итогам 2020 года организовали в Институте пограничной службы.

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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