Анатолий Лаппо: вы видите, какая сложная обстановка на границе. Сейчас работа требует новых направлений

Новости Беларуси. Усиление государственной границы, выявление новых вызовов и угроз и противодействие им. Эти вопросы 28 сентября стали основными на собрании офицеров пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников – около 400 представителей из всех воинских частей и подразделений.

Открылся форум в священном для белорусов месте – на Кургане Славы. Офицеры возложили венки и цветы к мемориальному комплексу.

Обратно в Минск возвращались в составе автоколонны с госсимволикой.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Неслучайно мы проводим мероприятие, начинаем на Кургане Славы, чтобы отдать дань памяти нашим дедам, прадедам погибшим, которые принесли независимость нашей родине. Офицерское собрание – это воспитание офицеров, сплочение воинских коллективов. Сейчас эта работа требует новых направлений (вы видите, какая сложная обстановка на наших границах), новых подходов, главное – воспитание молодых офицеров, чтобы они были настоящими патриотами своей родины.