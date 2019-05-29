Как одарённые студенты получают премии специального фонда Президента? Рассказываем о ФПМИ БГУ

На днях в БГУ состоялось чествование лауреатов специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов – Александр Паршенков, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов – Константин Вильчевский и заместитель декана факультета прикладной математики и информатики БГУ – Борис Задворный.