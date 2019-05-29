Что надо помнить при пользовании катамараном

Градусник термометра стремительно ползёт вверх. Когда жара становится невыносимой, помогает проверенное средство – вода. Занырнуть на дно рабочей суеты, поплавать и загореть можно, не выезжая из столицы. Городские минские пляжи сегодня оборудованы по последнему слову техники. Чистые контейнеры, кабинки для переодевания, детские зоны, беседки для отдыха, даже теннисные столы, остаётся соблюдать правила безопасности. Зачастую, именно за границами берега происходят чрезвычайные происшествия.

Артем Дядев, водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

Большинство несчастных случаев, нарушений проходит с теми гражданами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Вторая категория – это несовершеннолетние и малолетние дети, которые без разрешения родителей либо по недосмотру родителей остались одни на пляже. Граждане, которые переоценивают свои силы, мы их называем бывшие мастера.

К слову, за 2018 год на воде погибло 22 минчанина, в этом году в Минской области утонуло 8 человек, 5 было спасено. На страже порядка городских райских островков – спасатели.

Артем Дядев:

Как правило, на одной спасательной станции находятся 6 водолазов, 4 моториста рулевых и старший моторист рулевой, а также матросы-спасатели. Нет определённого графика по обходу акватории пляжа. Раз в 20, в 30 минут, в час, в зависимости от количества людей.

Излюбленное развлечение минчан на воде – катамараны. Но крутить педали, любуясь красотами города, нужно тоже по правилам. С начала сезона активно работают пункты проката маломерных судов, весельных лодок и катамаранов. Прогулка по водной глади без спасательного жилета недопустима. Помните, перегруз и раскачивание лодок гарантированно отправит вас за борт. А уплывая из зоны видимости станции, вы теряете шансы на спасение. Покоряя водную стихию экстремальными видами спорта, не забывайте про гидрокостюм и не экономьте на инструкторе.

Николай Буяновский, председатель тренерского совета по вейкборду ОО «Федерация воднолыжного спорта и вейкборда Беларуси»:

Вейкбординг зародился в США так же, как серфинг, сноубординг и прочие интересные виды спорта досочные. Все катающиеся находятся в жилете. Обязательным условием является жилет и шлем. Оператор соблюдает все необходимые ограничения, если у вас что-то не получается, если по какой-то причине вам неуютно на воде, вас сразу притащат на берег.