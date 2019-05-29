Визит начальника Объединенного штаба Центрального военсовета Китая в Минск: какие темы будут обсуждать

Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыл начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыл начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит Ли Цзочэна продлится три дня. В его программе – встречи с руководством Вооруженных Сил Беларуси.
Планируется обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества в области совместной боевой подготовки, образования, а также взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Генерал-полковник посетит и военные объекты нашей страны.