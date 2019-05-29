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Визит начальника Объединенного штаба Центрального военсовета Китая в Минск: какие темы будут обсуждать

29 мая 2019 08:15
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Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыл начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит начальника Объединенного штаба Центрального военсовета Китая в Минск: какие темы будут обсуждать-1

Визит Ли Цзочэна продлится три дня. В его программе – встречи с руководством Вооруженных Сил Беларуси.

Визит начальника Объединенного штаба Центрального военсовета Китая в Минск: какие темы будут обсуждать-4

Планируется обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества в области совместной боевой подготовки, образования, а также взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Генерал-полковник посетит и военные объекты нашей страны.

Визит начальника Объединенного штаба Центрального военсовета Китая в Минск: какие темы будут обсуждать-7

# Беларусь-Китай # общество # Ли Цзочэн # Фотофакт

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