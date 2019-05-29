Прямой эфир

Покупка и строительство жилья: кто может получить льготный кредит?

29 мая 2019 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В жизни возникают различные ситуации, которые требуют расширения жилплощади. К примеру, свадьба или появление нового члена семьи. Нередко в погоне за дополнительными метрами приходится оформлять кредит. В особых случаях он может быть льготным. Кому рассчитывать на господдержку в решении квартирного вопроса и на каких условиях, узнаем у юриста.

Светлана Дмитроченко, адвокат:
Правом на получение льготных кредитов обладают следующие граждане: это лица из числа военнослужащих, граждане из числа лиц, имеющие право на внеочередное получение жилых помещений социального пользования, малообеспеченным гражданам, семьям, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

Покупка и строительство жилья: кто может получить льготный кредит?-1

На льготный кредит могут расчитывать, к примеру, молодые семьи с двумя детьми и семьи с детьми-инвалидами – всего 16 групп населения.

Светлана Дмитроченко:
Граждане, имеющие право на получение льготных кредитов, имеют право на получение одноразовых субсидий. Жилые помещения, приобретённые с использованием льготного кредита, находятся в залоге у банка.

Покупка и строительство жилья: кто может получить льготный кредит?-4

Если вы решили купить квартиру в строящемся доме или на вторичном рынке, или построить частный дом, или улучшить жилищные условия – вы тоже можете воспользоваться бонусом и получить денежные средства на льготных условиях.

Светлана Дмитроченко:
Льготные кредиты предоставляются на срок чаще всего 20 лет, для многодетных семей – на 40 лет. Проценты за пользование льготным кредитом устанавливаются в размере от 1% для многодетных семей до 20% годовых.

Покупка и строительство жилья: кто может получить льготный кредит?-7

Чтобы решить, какой кредитной программе отдать предпочтение, оцените самые актуальные предложения финансовых учреждений, сравните их с точки зрения выгоды и удобства. И только после этого отправляйте в банк запрос на получение кредита.

# Кредиты Беларуси # общество # Светлана Дмитроченко # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как ухаживать за сиренью? Эффективный способ избавления от поросли от Ивана Русских
29 мая 2019 07:08

Как ухаживать за сиренью? Эффективный способ избавления от поросли от Ивана Русских

«Серьезные зрелые проекты»: лауреатов XXV Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске
29 мая 2019 06:55

«Серьезные зрелые проекты»: лауреатов XXV Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске

Последний звонок прозвучит 29 мая для выпускников минских школ и гимназий
29 мая 2019 06:40

Последний звонок прозвучит 29 мая для выпускников минских школ и гимназий