Покупка и строительство жилья: кто может получить льготный кредит?

В жизни возникают различные ситуации, которые требуют расширения жилплощади. К примеру, свадьба или появление нового члена семьи. Нередко в погоне за дополнительными метрами приходится оформлять кредит. В особых случаях он может быть льготным. Кому рассчитывать на господдержку в решении квартирного вопроса и на каких условиях, узнаем у юриста. Светлана Дмитроченко, адвокат:

Правом на получение льготных кредитов обладают следующие граждане: это лица из числа военнослужащих, граждане из числа лиц, имеющие право на внеочередное получение жилых помещений социального пользования, малообеспеченным гражданам, семьям, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

На льготный кредит могут расчитывать, к примеру, молодые семьи с двумя детьми и семьи с детьми-инвалидами – всего 16 групп населения. Светлана Дмитроченко:

Граждане, имеющие право на получение льготных кредитов, имеют право на получение одноразовых субсидий. Жилые помещения, приобретённые с использованием льготного кредита, находятся в залоге у банка.

Если вы решили купить квартиру в строящемся доме или на вторичном рынке, или построить частный дом, или улучшить жилищные условия – вы тоже можете воспользоваться бонусом и получить денежные средства на льготных условиях. Светлана Дмитроченко:

Льготные кредиты предоставляются на срок чаще всего 20 лет, для многодетных семей – на 40 лет. Проценты за пользование льготным кредитом устанавливаются в размере от 1% для многодетных семей до 20% годовых.