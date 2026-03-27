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Уникальная методика – рассказываем о минской школе с физкультурным уклоном

27 марта 2026 15:44
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Эта столичная гимназия № 215, что расположилась на окраине Минска уже более 30 лет живет в ритме спорта. Еще в 1993 году ее возвели с физкультурным уклоном. Хотя время вносит коррективы, традиции, заложенные тогда, не просто сохранили, их приумножили. Яркое тому подтверждение – стенд в холле. На нем свыше 250 кубков – не просто цифры, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Уникальная методика – рассказываем о минской школе с физкультурным уклоном-2

Ирина Девдера, директор средней школы № 215 Минска:
Это наша гордость. Это наша слава. Своего рода трансляция наших результатов. Здесь кубки собраны не только районной спартакиады, городской, республиканской. Не только по классическим видам спорта. Здесь также имеются кубки по пожарно-спасательному спорту, например, и по карте, которые не входят в рамки школьной образовательной программы.

Уникальная методика – рассказываем о минской школе с физкультурным уклоном-4

Сергей Болобосов, учитель физкультуры средней школы № 215 Минска:
На протяжении долгого времени наша школа является лидером по количеству спортивных наград во всем районе Московском, также в городе Минске.

Уникальная методика – рассказываем о минской школе с физкультурным уклоном-6

6 спортивных залов, 10 педагогов физкультуры и 25 объединений по интересам. Главная фишка школы – уникальная методика. С 5-го по 11-й класс мальчики и девочки занимаются физической культурой отдельно. Индивидуальный подход в действии. Плюс ко всему учреждение плотно сотрудничает со спортивными школами. Результат взаимодействия – специализированные классы.

Подробности в видео.

# Спорт Беларуси # Элла Маркевич # Школы Беларуси

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