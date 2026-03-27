Уникальная методика – рассказываем о минской школе с физкультурным уклоном

Эта столичная гимназия № 215, что расположилась на окраине Минска уже более 30 лет живет в ритме спорта. Еще в 1993 году ее возвели с физкультурным уклоном. Хотя время вносит коррективы, традиции, заложенные тогда, не просто сохранили, их приумножили. Яркое тому подтверждение – стенд в холле. На нем свыше 250 кубков – не просто цифры, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Ирина Девдера, директор средней школы № 215 Минска:

Это наша гордость. Это наша слава. Своего рода трансляция наших результатов. Здесь кубки собраны не только районной спартакиады, городской, республиканской. Не только по классическим видам спорта. Здесь также имеются кубки по пожарно-спасательному спорту, например, и по карте, которые не входят в рамки школьной образовательной программы.

Сергей Болобосов, учитель физкультуры средней школы № 215 Минска:

На протяжении долгого времени наша школа является лидером по количеству спортивных наград во всем районе Московском, также в городе Минске.