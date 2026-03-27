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Какие виды спорта пользуются популярностью у детей и молодежи – рассказала депутат Мингорсовета

27 марта 2026 15:48
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О том, как на практике реализуются планы и какие возможности для спорта открываются в Минске в новом сезоне, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:
Вы возглавляете Физкультурно-спортивный центр Фрунзенского района – самого крупного в Минске. Какие сегодня секции наибольшей популярностью пользуются у детей и молодежи? Как вообще привить этот интерес?

Какие виды спорта пользуются популярностью у детей и молодежи – рассказала депутат Мингорсовета-2

Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов:
В моем центре представлены самые обычные виды спорта. Игровые – баскетбол, волейбол, футбол. Это самые популярные, самые массовые. Все играют, в школах обучают. Тут немножко проще прийти и сориентироваться на эти виды спорта, потому что они входят в программу школьного обучения. Для деток, которые 6, 12, 13 лет, у нас есть занятия гимнастикой, художественной гимнастикой, акробатикой, спортивные единоборства различные. Из интересного: то, что для молодежи от 15, 14 лет и старше – очень востребованы такие виды как пауэрлифтинг, тренажерный зал посещают с удовольствием. На самом деле очень приятно смотреть и наблюдать за их результатами, когда они ездят на соревнования по армреслингу, пауэрлифтингу, жиму штанги. В принципе, достаточно большой спектр различных занятий от 6 до 18 лет. Есть занятия с маленькими детьми. Даже есть у нас занятия для взрослых.

Подробности в видео.

# Виктория Гринкевич # Спорт Беларуси # Дети

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