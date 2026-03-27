Какие виды спорта пользуются популярностью у детей и молодежи – рассказала депутат Мингорсовета

О том, как на практике реализуются планы и какие возможности для спорта открываются в Минске в новом сезоне, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Вы возглавляете Физкультурно-спортивный центр Фрунзенского района – самого крупного в Минске. Какие сегодня секции наибольшей популярностью пользуются у детей и молодежи? Как вообще привить этот интерес?