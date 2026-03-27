Можно ли заниматься спортом на школьном стадионе – рассказала депутат Мингорсовета

О том, как на практике реализуются планы и какие возможности для спорта открываются в Минске в новом сезоне, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Сегодня много говорят о модернизации школьных стадионов. Что это будет своеобразным спортивным хабом, где жители близлежащих домов тоже могут заниматься?
Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов:
Действительно, это так. На протяжении нескольких последних лет работает такая система, что любой житель близлежащих домов Минска может посетить любую спортивную площадку. Конечно, есть ограничения по времени пребывания на этих площадках. Вечернее время – это до 23, потом калитки закрываются. Люди приходят, занимаются. Если они приходят днем во время проведения уроков, не мешают никоим образом детям заниматься. Есть взаимоуважение. Каждый понимает, что это спорт, что важно никому не помешать. Каждый занимается своим делом.
Подробности в видео.